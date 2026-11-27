Vigilia carica di significato in casa granata in vista della sfida di domani all’Arechi contro il Monopoli. Alla conferenza stampa pre-gara, il tecnico della Salernitana, Vito Di Bari, non usa giri di parole per definire il peso specifico del match: «È una partita fondamentale, la partita della credibilità che dobbiamo conquistare agli occhi di tutti. Abbiamo l’obbligo e il dovere di riportare i tifosi dalla nostra parte: vorrei vedere sempre la curva piena, ma tocca a noi tendergli la mano dimostrando impegno e personalità».

Sul piano tattico e di classifica, l’ostacolo è di quelli impegnativi. I pugliesi precedono la Salernitana di quattro punti e vantano, insieme al Bari, la miglior difesa del campionato, oltre a saper interpretare con maestria il blocco basso. «Vedo crescere la squadra giorno dopo giorno – spiega Di Bari – e dobbiamo scendere in campo con la stessa attenzione e la stessa rabbia viste contro il Catania. Stiamo lavorando molto sulle codifiche offensive per calciare di più: una squadra matura deve saper ammazzare la partita, cosa che non ci è riuscita a Caserta nonostante tre occasioni nitide».

Le ottime risposte ricevute in settimana alimentano i dubbi di formazione dell’allenatore, intenzionato comunque a schierare una Salernitana a trazione anteriore: «L’idea è di avere quattro giocatori offensivi molto propositivi». In quest’ottica, Di Bari chiarisce subito il caso Lescano: «Vederlo in panchina può fare scalpore, ma credo tantissimo in lui e non c’è alcun problema. Semplicemente ha caratteristiche diverse da La Gumina e sto valutando un assetto più propositivo dall’inizio»