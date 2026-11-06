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Sostenibilità, Astolfi (Ieg): “Imprese che investono in economia circolare più solide”

  • Novembre 6, 2026
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Sostenibilità, Astolfi (Ieg): “Imprese che investono in economia circolare più solide”

(Adnkronos) – “Le imprese che hanno investito in modelli circolari sono quelle che oggi sono più solide a livello internazionale e sono quindi più in grado di affrontare questi gravi problemi anche geopolitici e di dipendenza dagli altri Paesi”. Così Alessandra Astolfi, Global exhibition director della divisione Green and technology di Italian Exhibition Group. 

Astolfi sottolinea anche la crescita della presenza internazionale. “Da tanti Paesi del Mediterraneo, ma anche dell’America Latina, del Middle East”, spiega, evidenziando come la fiera si presenti “con uno standing più elevato dal punto di vista internazionale” e con delegazioni “molto interessate a fare acquisti, a fare accordi con i nostri 1.850 brand espositori”. 

Per Astolfi, la direzione da seguire è chiara: “Il messaggio è un messaggio positivo di continuare in questa direzione”, perché “la cosa più urgente e più importante oggi che chiedono i giovani e che chiede la società civile è quella di mitigare i cambiamenti climatici attraverso comportamenti, azioni e politiche che siano assolutamente in linea con queste necessità”. 

economia

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