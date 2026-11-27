A Giulia Guarino, nata a Eboli nel 1897 ed emigrata con la famiglia in Uruguay dove divenne prima donna architetto dell’America Latina, un paio di anni fa è stata dedicata un’anonima traversa nella zona agricola di Eboli. Nessuno saprà mai chi è stata l’illustre ebolitana celebrata dallo Stato uruguaiano con un francobollo commemorativo nel centenario della sua nascita e l’intitolazione, nella capitale di Montevideo, della centrale strada “Arq. Julia Guarino Fiechter”. Nel 2020, il coro ufficiale italo-uruguaiano di Montevideo promosse a Eboli un concerto a lei dedicato, poi posticipato causa Covid nel 2023 e organizzato dall’Aps Weboli nella valle dei templi di Paestum, con la testimonianza dei pronipoti della Guarino e il patrocinio di merito del Ministero della Cultura dell’Uruguay. Maggiore fortuna ricevette, ad un mese dalla sua morte, l’apprezzato salumiere di un quartiere del centro, benvoluto da tutti e il cui nome è accanto a quello del papa Pio IX. Sono i segni più evidenti della toponomastica trash ebolitana segnata da tentazioni clientelari che minano a una politica culturale diversamente inclusiva e coerente. All’esclusione di culture e personaggi che hanno dato lustro alla città come Marcello Gigante, Giangaleazzo Visconti, don Paolo Vocca, Mario Del Mese e Gerardo Romano Cesareo confinato in una traversa di un quartiere popolare dove nessuno invierà una lettera con l’indirizzo che ricordi il primo sindaco della città post fascismo. Oppure don Berniero Lauria, noto missionario italiano, che nel 1958 raggiunse clandestinamente l’Indonesia e poi il Brasile dove divenne vicario episcopale, scegliendo di vivere in una casetta di legno, il cui nome dalla memoria civica è scomparso dopo l’abbattimento di un edificio scolastico. È la misura del tempo ignoto nella città, accelerato, alienato, frantumato; l’esatto contrario di una riappropriazione dal basso del dibattito sulla toponomastica abitualmente ed erroneamente considerato un aspetto di secondaria importanza delle cosiddette politiche culturali delle Amministrazioni ebolitane che invece ebbero uno stile rigoroso negli anni Cinquanta dedicando le strade principali del centro ad eroi dell’antifascismo italiano. Non può passare, ad esempio, la cancellazione della strada papaleone, erroneamente considerato un toponimo localista e non l’intitolazione a Papa Leone XII ricordato nella Piana per la sua enciclica Rerum Novarum. Da pochi mesi, all’ingresso della città compare la “Via degli Alleati”, con la targa stradale sistemata di fronte ad un parco privato, dedicato a un imprenditore, che divenne oggetto di trattativa con un funzionario comunale e i parenti dello stesso, ampiamente intercettata e registrata. Memoria che scompare: toponomastica trash con il ricordo di sconosciuti poeti, in cui l’agire comunicativo si scontra con l’inesattezza e lo sfregio della memoria. Fermo restando la responsabilità dell’ex Sindaco della città che ora rinnoverà ai suoi organi democratici l’appello per una impegnativa attività di programmazione, di ascolto e di coinvolgimento nelle procedure di proposte e di assenso di rappresentanze giovanili e associative. Proprio al sindaco uscente Mario Conte fu segnalato, un anno fa, la proposta da sottoporre alla commissione toponomastica di intitolazione di tre strade ad altrettanti statisti italiani: Bettino Craxi, Giulio Andreotti e Amintore Fanfani. Arrivò solo il silenzio, per quanto ancora ignoto l’algoritmo dei presunti esaminatori della storia. Presuntuosamente in cattedra, senza possibilità di civile interlocuzione né assoluzione dal passato.

Antonio Manzo