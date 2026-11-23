Ci sono date che non appartengono soltanto alla memoria, ma continuano a vivere nella coscienza collettiva di un territorio. Il 23 novembre 1980 è una di queste. Sono trascorsi 46 anni da quella domenica sera in cui, alle 19.34, la terra cominciò a tremare con una violenza devastante, trasformando in pochi secondi la quotidianità di migliaia di persone in un incubo. Una scossa di magnitudo 6.9, che colpì duramente la Campania e la Basilicata, lasciando dietro di sé distruzione, morte e disperazione. A Salerno e in provincia il ricordo di quella sera è ancora vivo. Il terremoto non risparmiò città, paesi e piccoli centri dell’entroterra. Le immagini delle abitazioni crollate, delle strade impraticabili, delle chiese danneggiate e delle persone costrette a trascorrere la notte all’aperto sono rimaste impresse nella memoria di un’intera generazione. In tanti si ritrovarono improvvisamente senza una casa, senza certezze, con la paura di nuove scosse e con il dolore per familiari, amici e conoscenti che non ce l’avevano fatta. La tragedia ebbe dimensioni enormi. Il bilancio complessivo fu di circa 2.900 morti, oltre 8.000 feriti e centinaia di migliaia di persone rimaste senza un’abitazione. Interi paesi furono praticamente cancellati. L’Irpinia fu l’epicentro della devastazione, ma le conseguenze si estesero ben oltre i confini delle aree maggiormente colpite, coinvolgendo pesantemente anche il territorio salernitano. A pagare il prezzo più alto, nel Salernitano, furono soprattutto alcuni centri dell’entroterra. Laviano, Castelnuovo di Conza e Santomenna subirono devastazioni impressionanti. In questi paesi la violenza del sisma provocò crolli diffusi e la perdita di un patrimonio edilizio che rappresentava la storia e l’identità delle comunità. A Laviano la distruzione fu particolarmente drammatica, mentre a Santomenna circa il 90 per cento degli edifici risultò distrutto o gravemente danneggiato. Anche Romagnano al Monte fu duramente colpito: il vecchio borgo, ormai compromesso, venne progressivamente abbandonato e ricostruito altrove. La provincia di Salerno conobbe così una delle pagine più dolorose della propria storia. La paura non riguardò soltanto chi viveva nei paesi maggiormente devastati. Anche nel capoluogo, come in numerosi altri centri della provincia, la scossa provocò danni agli edifici e spinse tante famiglie ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Le strade si riempirono di persone impaurite, le automobili diventarono rifugi improvvisati e le piazze luoghi di ritrovo per cercare notizie dei propri cari. Le prime ore furono drammatiche. La vastità dell’area interessata, le difficoltà nei collegamenti e la mancanza di informazioni precise resero complicato organizzare tempestivamente i soccorsi. Intere comunità rimasero isolate, mentre vigili del fuoco, forze dell’ordine, militari e volontari lavoravano senza sosta. Da tutta Italia arrivarono aiuti, uomini e mezzi. Una solidarietà che rappresentò uno dei pochi elementi di speranza in uno scenario di devastazione. Il terremoto del 1980 segnò anche uno spartiacque nella storia del Paese. Le polemiche sulla gestione dell’emergenza e i ritardi nei soccorsi contribuirono ad aprire una riflessione profonda sull’organizzazione della protezione civile. Una delle figure centrali di quella fase fu Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario nelle zone terremotate, il cui lavoro contribuì alla costruzione di un sistema nazionale di gestione delle emergenze, istituito nel 1992. La ricostruzione fu lunga, complessa e accompagnata da polemiche. Cambiarono i paesi, le abitudini, l’organizzazione urbana e, in alcuni casi, persino la collocazione degli abitati. Accanto alla necessità di restituire una casa alle famiglie, emerse quella di ricostruire un tessuto economico e sociale profondamente compromesso. Non tutte le comunità riuscirono a ritrovare la propria dimensione originaria. Per alcune, l’emigrazione e lo spopolamento rappresentarono un’ulteriore conseguenza di quella tragedia. A 46 anni di distanza, il 23 novembre non è soltanto una ricorrenza da ricordare con cerimonie e commemorazioni. È soprattutto un’occasione per riflettere sulla fragilità del territorio, sulla necessità di investire nella sicurezza degli edifici e sulla prevenzione del rischio sismico. L’Italia è un Paese esposto ai terremoti e la memoria di quanto accaduto deve trasformarsi in consapevolezza e responsabilità. Domani, mentre le lancette dell’orologio si avvicineranno alle 19.34, per tanti salernitani torneranno alla mente quelle immagini, quei rumori e quella paura. Per chi visse direttamente il sisma sarà impossibile dimenticare. Per chi non era ancora nato, invece, il compito è conoscere e tramandare. Perché il terremoto del 23 novembre 1980 non appartiene soltanto al passato. È una ferita nella storia di Salerno e della sua provincia, ma anche una lezione che non può essere dimenticata. Ricordare le vittime significa rispettare la memoria di chi non c’è più e riconoscere il coraggio di chi, dalle macerie, ha trovato la forza di ricominciare.