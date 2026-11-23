di Flavio Boccia*

A Salerno continua una vicenda che, con il trascorrere dei mesi, solleva interrogativi sempre più seri sulla programmazione delle opere pubbliche, sulla gestione dei finanziamenti e sulla credibilità degli annunci istituzionali. Da circa un anno i cittadini assistono ai lavori della Curva Nord dello stadio Arechi, dove demolizioni di scale e strutture esistenti vengono periodicamente presentate come segnali dell’avanzamento del progetto di riqualificazione. Ma la domanda è inevitabile: possibile che, dopo tanti mesi, la demolizione di alcune strutture della Curva Nord continui a rappresentare il principale risultato visibile di un progetto annunciato da 139 milioni di euro? Il rischio è che questi interventi preliminari, pur reali, finiscano per mantenere artificialmente vive le aspettative della tifoseria sulla costruzione del nuovo stadio, mentre le questioni finanziarie e amministrative fondamentali rimangono ancora da chiarire. Non si tratta di contestare la necessità tecnica delle demolizioni, ma di distinguere ciò che viene effettivamente realizzato da ciò che continua a essere promesso. Demolire delle scale non significa costruire un nuovo stadio. E mostrare continuamente le ruspe non significa dimostrare che l’intero investimento sia finanziato. Il 31 ottobre dovevano iniziare i lavori. Siamo al 22 novembre. Il cronoprogramma annunciato dalle istituzioni prevedeva l’avvio dei lavori del nuovo Campo Volpe entro il 31 ottobre 2026. Quella data è trascorsa da 22 giorni e non risulta documentato l’avvio dei lavori di costruzione entro il termine annunciato. Ancora una volta, una scadenza comunicata pubblicamente non trova riscontro negli atti finora disponibili. Eppure, invece di chiarire puntualmente le ragioni del mancato rispetto del cronoprogramma, l’attenzione continua a concentrarsi sulle demolizioni della Curva Nord. Si tratta di due interventi distinti, che non possono essere confusi. La demolizione di alcune strutture dello stadio Arechi non dimostra che siano iniziati i lavori del nuovo Campo Volpe, né che sia stata assicurata la copertura finanziaria dell’intero progetto. I 139 milioni del CIPESS: dopo 47 giorni la delibera non risulta ancora pubblicata Il 6 ottobre 2026 il CIPESS ha approvato una rimodulazione dell’Accordo per la coesione della Regione Campania, con la previsione di 139 milioni di euro destinati allo stadio Arechi e al Campo Volpe. Ma oggi, 22 novembre, a distanza di 47 giorni, la specifica delibera non risulta ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questo rappresenta un elemento importante che non può essere ignorato. L’approvazione in sede CIPESS costituisce una fase del procedimento, ma non dimostra automaticamente l’effettiva disponibilità contabile delle somme. Occorre verificare la registrazione presso la Corte dei conti, il perfezionamento degli atti e l’assegnazione delle risorse. Non sto affermando che i 139 milioni siano stati revocati o definitivamente bloccati. Sto evidenziando che, allo stato della documentazione verificata, non è ancora possibile considerarne dimostrata la piena disponibilità. E allora come si possono continuare a indicare date certe per l’esecuzione delle opere senza rendere pubblici tutti i documenti che attestino la copertura finanziaria? Le demolizioni della Curva Nord e il rischio di alimentare aspettative. I lavori della Curva Nord hanno un proprio quadro economico, distinto dal finanziamento complessivo degli impianti sportivi. Il loro svolgimento, anche se prolungato nel tempo, non può essere utilizzato come prova del completamento delle procedure relative all’intero investimento. È legittimo chiedersi se la continua attenzione mediatica riservata a questi interventi non contribuisca a creare nei cittadini la percezione che il nuovo stadio sia ormai una certezza. Il punto non è quante scale siano state demolite, ma quanti atti amministrativi siano stati perfezionati e quanti finanziamenti siano realmente disponibili. La tifoseria della Salernitana merita rispetto e non dovrebbe essere costretta a interpretare ogni intervento preliminare come una garanzia sulla futura realizzazione dell’impianto. Porta Ovest: mentre si cercano 139 milioni per lo stadio, Salerno attende le infrastrutture strategiche La vicenda assume una dimensione ancora più delicata quando si analizza la provenienza delle risorse. Per finanziare gli impianti sportivi è stata prevista una rimodulazione dell’Accordo per la coesione della Regione Campania. Questo significa che è necessario conoscere esattamente quali interventi siano stati definanziati, ridimensionati o riprogrammati per consentire la nuova destinazione delle somme. Salerno attende ancora il completamento del sistema di gallerie Porta Ovest, progettato per collegare il porto commerciale alla rete autostradale. Un’infrastruttura strategica per la città, per il sistema logistico e per lo sviluppo economico del territorio, con un quadro economico del primo stralcio vicino ai 148 milioni di euro. Un’opera che ha già richiesto investimenti pubblici considerevoli e il cui completamento rappresenta una questione fondamentale per il futuro della mobilità e dell’economia salernitana. Non è stato dimostrato che i 139 milioni destinati agli stadi siano stati sottratti direttamente a Porta Ovest. Ma proprio per questo è indispensabile pubblicare l’elenco completo delle opere interessate dalla rimodulazione CIPESS. Sarebbe una contraddizione gravissima se, per finanziare gli impianti sportivi, venissero compromesse infrastrutture essenziali per il commercio, l’occupazione e la competitività del porto di Salerno. Uno stadio moderno è importante, ma una città non può rinunciare a una programmazione equilibrata delle proprie priorità economiche. Una scelta sostenuta anche dal centrodestra. La rimodulazione finanziaria non riguarda soltanto l’amministrazione comunale o la Regione Campania. Il sottosegretario Antonio Iannone, esponente di Fratelli d’Italia, aveva pubblicamente sostenuto la possibilità di modificare l’Accordo per la coesione e destinare 139 milioni di euro agli impianti sportivi salernitani attraverso il definanziamento di altri interventi. La soluzione ha quindi ricevuto sostegno anche da esponenti del centrodestra. È importante chiarirlo perché la responsabilità della trasparenza amministrativa e finanziaria riguarda tutte le istituzioni che hanno partecipato o sostenuto questa scelta. Non è una questione di appartenenza politica, ma di utilizzo delle risorse pubbliche. Chi sostiene la rimodulazione deve anche contribuire a chiarire quali opere siano state interessate e quali conseguenze finanziarie ne derivino. Il problema non è lo stadio, ma la credibilità degli impegni. La Salernitana e la sua tifoseria meritano un impianto moderno, sicuro e funzionale. Ma il rispetto per i tifosi non si dimostra soltanto attraverso annunci, rendering, conferenze stampa e demolizioni. Si dimostra pubblicando gli atti, rispettando le scadenze e assicurando che i finanziamenti siano realmente disponibili. Da professionista che si occupa di Fondi Europei e Finanza Internazionale, ritengo indispensabile distinguere un finanziamento annunciato da uno effettivamente perfezionato. Occorre inoltre verificare il piano economico-finanziario, la sostenibilità dell’intervento, i costi futuri di gestione e la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le domande alle istituzioni. Il Comune di Salerno, la Regione Campania, l’ARUS e le amministrazioni nazionali competenti dovrebbero chiarire pubblicamente: Perché non risulta documentato l’avvio dei lavori del Campo Volpe entro il 31 ottobre 2026? Qual è la nuova data ufficiale di inizio dei lavori principali? Perché la specifica delibera CIPESS del 6 ottobre non risulta ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale? La delibera è stata registrata presso la Corte dei conti? I 139 milioni sono stati effettivamente assegnati e impegnati? Il piano economico-finanziario degli impianti è stato definitivamente approvato? Quali opere pubbliche sono state interessate dai definanziamenti necessari alla rimodulazione? Qual è lo stato effettivo del completamento delle infrastrutture strategiche di Salerno, a partire da Porta Ovest? Salerno non può vivere di demolizioni e promesse. Il punto centrale di questa vicenda non è mettere in discussione il valore dello sport o la necessità di riqualificare lo stadio Arechi. Il punto è comprendere se le istituzioni stiano offrendo ai cittadini un quadro completo e verificabile della situazione. Da circa un anno si mostrano i lavori della Curva Nord. Il 31 ottobre dovevano iniziare i lavori del Campo Volpe e non risulta che siano partiti nei tempi annunciati. Dopo 47 giorni dalla seduta CIPESS, la delibera non risulta ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale e la disponibilità definitiva dei 139 milioni necessita ancora di riscontri documentali. Nel frattempo, la città continua ad attendere infrastrutture strategiche e risposte sulla destinazione delle risorse pubbliche. Le demolizioni possono essere una fase necessaria di un progetto, ma non devono diventare il sostituto della certezza finanziaria e della programmazione. La credibilità di un’amministrazione non si misura dal numero di ruspe mostrate ai cittadini, ma dalla capacità di rispettare gli impegni, garantire i finanziamenti e completare le opere annunciate. Salerno ha bisogno di uno stadio moderno, ma anche di un porto efficiente, di collegamenti autostradali adeguati, di infrastrutture completate e di investimenti capaci di generare sviluppo. Perché il futuro di una città non può essere costruito soltanto sulle aspettative. *Esperto di Fondi Europei e Finanza Internazionale Rappresentante di interessi presso il Parlamento europeo e la Camera dei deputati