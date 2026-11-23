La Vicenda. Un contribuente, titolare di ditta individuale, esercente, su tutto il territorio nazionale, l’attività d’installazione, assistenza tecnica, riparazione e montaggio di macchinari, attrezzature ed accessori per imprese ed uffici, veniva attinto dalla comunicazione, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, di uno schema d’atto recante una pretesa tributaria, tra maggiori imposte, contributi previdenziali e sanzioni, pari a circa 596.000,00 €. L’Ufficio erariale, asserendo una gestione aziendale non adeguatamente remunerativa, intendeva rideterminare la % di ricarico riconducendola, di tal guisa, a quella (apparentemente) evincibile dal settore di riferimento. Assistito dal Dott. Giuseppe Franco, Dottore Commercialista specializzato nell’ambito della Consulenza, Assistenza e Difesa dei contribuenti innanzi le Giurisdizioni Tributarie di merito, notificava all’Ufficio agenziale un articolato atto di controdeduzioni, ex art. 6-bis, comma terzo, dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000), deducendo, seppur nell’ambito di una fase (ancora) squisitamente amministrativa di contraddittorio preventivo, una serie di profili atti a far emergere, tra gli altri, l’infondatezza della pretesa tributaria palesata in seno al richiamato schema d’atto. Previa (proficua) interlocuzione tra il Dott. Giuseppe Franco ed il Funzionario dell’Agenzia delle Entrate, veniva attivata, di comune accordo, la procedura di adesione, prevista dall’art. 6, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 218/1997, finalizzata alla verifica dei presupposti tesi ad una “bonaria definizione” del procedimento, onde evitare la notifica del consequenziale avviso di accertamento e, verosimilmente, l’impugnazione dello stesso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado all’uopo competente, con tutti i riflessi e le conseguenze del caso. Ebbene, attraverso un’accurata e minuziosa attività professionale, il Dott. Giuseppe Franco è riuscito ad ottenere un abbattimento della pretesa tributaria originariamente palesata dall’Amministrazione Finanziaria per oltre mezzo milione di Euro consentendo, per l’effetto, al contribuente assistito e rappresentato di adempiere, tra l’altro mediante un piano di pagamento rateale di 16 rate trimestrali, solo l’esiguo importo di circa € 70.000,00. Il Dott. Giuseppe Franco, orgoglioso dell’immane risultato professionale raggiunto, ha dichiarato che: “si tratta di un risultato che, almeno per quanto mi è dato constatare, presenta dei tratti di assoluta unicità su tutto il territorio nazionale in ragione dell’abbattimento di circa il 90% della pretesa tributaria rispetto a quella originariamente palesata dall’Amministrazione Finanziaria in seno al richiamato schema d’atto. A tal proposito, pertanto, sento, con vigore, di esortare tutti contribuenti di farsi assistere e rappresentare da Professionisti dotati di competenze adeguate, sin dalla fase, prodromica, di contraddittorio preventivo con l’Ufficio erariale, dacché, se gestita ex professo, potrebbe consentire, ove possibile, di raggiungere risultati auspicati, ovvero, in ogni caso, assurgere ad una fase preparatoria a quella squisitamente giudiziaria mediante l’impugnazione del notificando avviso di accertamento”.