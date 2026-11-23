“Esprimiamo forte delusione e preoccupazione per l’esito della COP31 di Antalya, in Turchia, conclusasi senza un accordo politico complessivo sul clima. Si tratta di un’occasione mancata per la comunità internazionale e di un segnale che non possiamo permetterci di sottovalutare, soprattutto in una fase storica in cui gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti e incidono profondamente sugli equilibri ambientali, economici e sociali”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro-Confederazione Agricoltori Europei.

“Il mancato raggiungimento di un’intesa sulla cosiddetta Cover Decision, con il nodo dei combustibili fossili al centro delle divisioni tra i Paesi partecipanti, dimostra quanto sia ancora difficile trasformare gli impegni internazionali in una strategia condivisa e concreta. Eppure, non possiamo continuare a rinviare scelte fondamentali per il futuro del nostro pianeta. Serve un cambio di rotta deciso, fondato sulla responsabilità, sulla cooperazione internazionale e sulla volontà politica di affrontare realmente le cause della crisi climatica. È indispensabile accelerare il percorso di superamento della dipendenza dai combustibili fossili, investendo con maggiore determinazione nelle energie rinnovabili e nelle fonti alternative, nell’innovazione tecnologica e nella transizione energetica. Un passaggio che deve essere accompagnato da politiche sostenibili, capaci di tutelare cittadini, imprese e territori, senza scaricare i costi della trasformazione sulle fasce più fragili e sui settori produttivi. Come Confeuro –

conclude Tiso -riteniamo che l’agricoltura debba essere parte integrante di questa strategia. La tutela del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità è strettamente legata alla lotta al cambiamento climatico. Occorrono dunque visione, investimenti e azioni concrete. Il tempo delle dichiarazioni non può più bastare: servono responsabilità e risultati”.