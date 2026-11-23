di Gaetano Ferraiuolo

Spesso relegata a sport d’élite o ridotta a semplice passatempo, l’equitazione nasconde un potere educativo e terapeutico straordinario. Tra disciplina, empatia e contatto con la natura, salire in sella diventa per i più giovani una vera palestra di vita. Ne abbiamo parlato con l’amazzone Melisa Scafuro, giovane promessa dell’equitazione che, a soli 12 anni, si candida a essere una delle atlete più interessanti del panorama italiano. “Faccio parte della Onlus “Un cuore a cavallo” e sono veramente felice di aver fatto questa scelta di vita” ha dichiarato alla nostra redazione “è’ una disciplina sportiva completa e che, di base, ha il grande amore per la natura e per gli animali. Mi preme ringraziare pubblicamente Nicoletta Barrella, istruttrice e proprietaria del maneggio, e la sua collaboratrice Federica Giunchino, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale soprattutto per i più giovani e per chi si appresta per la prima volta a vivere l’emozione di un’attività che consente di staccare dalla routine e dalle problematiche della quotidianità. E’ come entrare in un mondo nuovo, fatto di connessione con la natura e di un rapporto di fiducia con il cavallo”. Melisa, come detto, si è distinta negli anni per una serie di successi e di performance di altissimo livello. Dalla partecipazione al “Pony master show” alle Ponyadi di Arezzo passando per tante gare di caratura nazionale nelle quali ha portato in alto con orgoglio il Sud Italia prevalendo rispetto a realtà più attrezzate. “Spesso ci siamo confrontati con atleti provenienti dal Nord e dal Centro Italia” prosegue Melisa “in alcune regioni come la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna ci sono mezzi economici e strutture che consentono di puntare su cavalli di grande livello. Tuttavia abbiamo sempre fatto ottime figure, confermando che lo spirito di sacrificio, l’amore per lo sport e la voglia di condividere l’esperienza con tanti amici possono fare sempre la differenza. Nel corso degli anni, grazie alla nostra Associazione, abbiamo avuto anche l’occasione di confrontarci con campioni mondiali nei Mounted Games come Simone Lazzari, un modo per apprendere e per prendere spunto da chi si è ritagliato un ruolo importante nel campo dell’equitazione”. Melisa, che ora monta i pony, sottolinea le virtù di uno sport che, come detto, troppo spesso viene sottovalutato: “L’Equitazione è spesso sinonimo di inclusione. In diverse occasioni abbiamo avuto il piacere di allenarci con persone diversamente abili che hanno vissuto giornate speciali e indimenticabili. L’ippoterapia è ormai una forma di cura per la mente universalmente riconosciuta e che porta una marea di benefici. E poi si instaura un rapporto speciale con il cavallo: ti riconosce, ti cerca con lo sguardo, ti fa capire che vuole essere amato e coccolato. E’ uno sport adatto a ogni età, nel nostro gruppo vediamo bambini dai 4 anni in sù. Ci si allena mediamente tre volte a settimana, con intensità che aumenta in concomitanza con la gara. Molti degli allievi diventano, nel tempo, istruttori qualificati e possono avviarsi a un percorso professionale interessante. Sicuramente sono felicissima di aver vinto tanto e di aver partecipato a molte competizioni nazionali. Ma, che siano discipline ludiche, percorsi a ostacoli o stage formativi, l’entusiasmo è sempre lo stesso”.