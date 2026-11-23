di Gaetano Ferraiuolo

Troppo spesso le notizie sulla sanità si riducono a denunce e disservizi, lasciando nell’ombra il lavoro straordinario di chi, in corsia, compie veri e propri miracoli quotidiani. A ricordare che l’eccellenza esiste, e va celebrata, è la testimonianza di una cittadina che ha voluto rendere pubblico il suo ringraziamento al personale dell’ospedale di Salerno. La storia che raccontiamo oggi è quella di Annalena Cosentino che, dopo una frattura scomposta del femore causata da osteoporosi e artrosi degenerativa, ha vissuto un autentico calvario contraddistinto da un lungo girovagare da uno studio medico all’altro senza che si riuscisse mai a trovare una soluzione rapida, efficace e definitiva. Poi la svolta, con la corsa al pronto soccorso causata da forti dolori diffusi e un incontro che le ha cambiato ogni prospettiva su un futuro che si preannuncia finalmente roseo e sereno. Per lei e per una famiglia che non ha mai smesso di sostenerla, anche quando risultava difficile compiere gli spostamenti più semplici. Ecco quanto Annalena ha dichiarato alla redazione di Cronache: “Per due anni ho consultato ortopedici e professionisti sperando riuscissero a risolvere il problema, purtroppo però le cose non miglioravano e i dolori erano sempre più forti. Sono stata costretta al ricovero ospedaliero perché stavo soffrendo molto, fisicamente e psicologicamente. Nella sfortuna, però, ho avuto il privilegio di conoscere il professor Giuseppe Mazzarella, esponente di spicco del reparto ortopedia e traumatologia dell’ospedale Ruggi di Salerno diretto da Mauro Nese. Ha avuto la sensibilità e l’intelligenza di capire subito quanto fosse urgente operarmi in tempi brevissimi e ha svolto l’intervento abbinando competenza e umanità. Un lavoro soprattutto psicologico, tale da farmi andare in sala operatoria con la voglia di riprendere la mia battaglia e non con la paura di possibili conseguenze”. Annalena prosegue: “Ho voluto raccontare la mia storia affinché possa essere uno sprone per tutti coloro che combattono quotidianamente per la propria salute, anche per patologie più gravi. E mi sembrava doveroso rivolgere un ringraziamento all’equipe del Ruggi rimarcando quanto sia ingiusto soffermarsi solo sui casi di malasanità. Personalmente ho trovato un contesto professionale, efficace e umano. Mi hanno supportato prima, durante e dopo, si era creato un clima quasi familiare e questo mi darà forza nei prossimi mesi che prevederanno riabilitazione e tanto sacrificio. Ci tengo a ringraziare dottori, infermieri e OSS. In particolare un abbraccio colmo di gratitudine a Gerardo, Sebastiano, Giuseppe, Danilo, Imma, Carmen, Marianna, Francesca, Vincenzo, Nicoletta, Antonella, Mario e il caposala Enzo Contaldo. Non dimentico Tiziana, la moglie del professor Mazzarella. Se ho la prospettiva di riprendere a camminare normalmente lo devo a questo gruppo di uomini veri che ha svolto il proprio compito con passione e senso di responsabilità”. Infine un aneddoto: “Nello staff c’erano anche diversi tifosi della Salernitana, abbiamo visto assieme in tv la partita contro la Scafatese e dopo il gol ci siamo lasciati andare a un’esultanza sfrenata, ricevendo gli sfottò di altri infermieri di fede calcistica opposta. Sono quei piccoli momenti di serenità e leggerezza che aiutano a trascorrere meglio quelle interminabili ore in ospedale”.