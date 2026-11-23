di Peppe Rinaldi

Dalla florida landa della greppia pubblica giungono nuove notizie, non proprio confortanti e, in un certo senso, sempre le stesse. Si apprende, infatti, che l’Asl di Salerno dispone di così tanto danaro da poter lussureggiare la rinuncia al recupero di qualcosa come 30 (trenta) milioni di euro, o giù di lì. Spieghiamo.

I nostri affezionati cinque lettori ricorderanno la brutta faccenda delle sentenze pilotate in favore di alcune strutture private accreditate con il Servizio sanitario della Campania, al cui centro vi fu il giudice Mario Pagano, magistrato civile di lunga e sperimentata esperienza. I fatti risalgono a circa dieci anni fa, allorquando la procura della repubblica di Napoli, competente per tutto ciò che coinvolge un magistrato operante nel distretto giudiziario di Salerno, chiese ed ottenne le manette per Pagano nell’ambito di un’inchiesta che travolse anche alcuni rappresentanti legali di aziende fornitrici di servizi all’Asl. Lo schema era – rectius, sarebbe stato, mancano ancora due gradi di giudizio – quello tradizionale. Questo qui: sono in lite con l’Asl e la trascino in tribunale, dove trovo un giudice che, in cambio di danaro o delle cosiddette «utilità varie» d’altra natura, mi fa vincere la causa e incassare bei soldini, che, secondo quanto sin qui accertato, non avrei avuto diritto a incassare. E che «causa», peraltro: da poche migliaia di euro fino a cinque-sei milioni ciascuna, per un ammontare complessivo di quasi trenta milioni, interessi compresi.

Le prime condanne

Ad ottobre scorso sono giunte le condanne di primo grado, il magistrato ora ha sul groppone una pena a 12 anni e, tra gli amministratori delle società beneficiarie delle sentenze, finora riconosciute come frutto di corruzione togata, chi è stato condannato a sei anni, chi a quattro e così via. Sono tutte società note ricadenti nell’area a nord di Salerno che da anni operano nel settore della riabilitazione di disabili e fragili vari, ergo, un settore delicatissimo. Questo giornale se n’è occupato nel 2018 con diversi resoconti di cronaca (vedi foto). Scorrendo le pagine della sentenza, balza agli occhi di chi scrive una particolarità: nel processo contro il giudice c’è stata la costituzione di parte civile del Ministero della giustizia e quella della Presidenza del consiglio dei ministri, ma della Regione Campania o dell’Asl, in particolare di quest’ultima siccome formalmente titolata, non c’è traccia. In pratica, il principale danneggiato delle manovre corruttive sin qui accertate, non chiede di essere risarcito. Possibile? Certo che sì. Come mai? Questo è il punto, un punto che si fa, giocoforza, notizia considerato che la pubblica opinione avrebbe il diritto di conoscere la traiettoria del danaro affidato alla cure di specifici funzionari e dirigenti pubblici, a loro volta indicati in quei ruoli dal ceto politico (che a Salerno ha un solo colore da molti anni, quello del Partito Democratico, tranne la parentesi targata centrodestra al tempo della presidenza Caldoro), che ora li ha nominati, ora li ha infilati nel posto giusto al momento giusto, ora ha fatto altro, insomma ci siamo capiti.

Tattiche scoperte

E’ curiosa, certo, questa circostanza seppur non inedita, dal momento che la tattica dei balletti nei giudizi civili o amministrativi è di antica tradizione. Adesso anche nel penale, a quanto sembra, perché proprio laddove l’interesse pubblico va tutelato – i dirigenti ne hanno l’obbligo per legge – tutto sembrerebbe essersi ridotto a una loro evanescenza progressiva concretizzatasi, poi, in assenza materiale nel momento topico: che è quello del processo penale nella relativa articolazione della costituzione di parte civile della – sinora, ancora presunta – parte offesa, cioè l’erario pubblico genericamente inteso. Così funziona, così fan tutti: va precisato, però, che non è obbligatorio costituirsi, nel senso che non esiste il reato di «mancata costituzione di parte civile». Esiste molto altro, però, dalla responsabilità amministrativa e contabile a quella interna alla macchina burocratica, con rivoli normativi vari che si diramano in altri ambiti del diritto. Tutto questo non pare sia avvenuto, perché? Qui ci si potrebbe sbizzarrire, partendo dal management dell’Asl del tempo fino ad oggi, dove pure si registrano ulteriori stranezze nel medesimo ambito specialistico (non l’unico, ovviamente), come di recente questo giornale ha testimoniato con un’inchiesta specifica a proposito di una spericolata operazione finanziaria ad personam di circa 10 milioni di euro in favore di un’unica azienda privata accreditata e a tutto danno della collettività.

Atti alla mano, Le Cronache ha potuto così costruire un’ipotesi sul perché ciò possa essere accaduto, e non si tratterebbe di un’ipotesi rassicurante, nel senso che tutto congiurerebbe a che il percorso del danaro, e della relativa azione per recuperarlo, potrebbe essere stato eterodiretto, quantomeno condizionato, proprio nelle fasi cruciali dell’inchiesta di Napoli che arrestò il celebre giudice salernitano (Pagano, oltre che riconosciuto fine giurista è stato pure presidente di sezione dell’Anm, il noto sindacato dei magistrati). A partire dalla figura che l’Asl, in quei frangenti ad alta tensione e con le manette ancora tintinnanti, mise a capo del settore specifico travolto in quella fase dal fango giudiziario. Infatti, un parente del magistrato incriminato fu nominato responsabile proprio di quell’ambito sanitario specifico. E’ proprio questa figura che avrebbe dovuto azionare la procedura, come normalmente avviene, per il risarcimento del danno patito, da affidare poi agli uffici legali, e per il recupero del danaro indebitamente elargito in favore di talune aziende per mera intercessione corruttiva di un giudice. Ma questo lo racconteremo la prossima volta. (1_continua)