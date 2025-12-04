Temporali violenti in arrivo in Campania: scatta l’allerta gialla - Le Cronache Campania
Sarno avvia piano recupero centro storico
Temporali violenti in arrivo in Campania: scatta l’allerta gialla
Pontecagnano , rapinano tabaccheria, arrestati
La vendetta di Nino Rota
Campania

Temporali violenti in arrivo in Campania: scatta l’allerta gialla

  • Dicembre 4, 2025
La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di livello Giallo valida dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani. L’avviso riguarda le seguenti zone:

1 – Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;
3 – Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
5 – Tusciano e Alto Sele;
6 – Piana Sele e Alto Cilento;
8 – Basso Cilento.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni improvvise e intense, anche a carattere di forte temporale, con la possibilità di grandinatefulmini e raffiche di vento. La Protezione Civile raccomanda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in atto tutte le misure necessarie, sia strutturali che non strutturali, per mitigare il rischio idrogeologico legato ai fenomeni temporaleschi.

L’impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe provocare allagamentiesondazionitrasporto di detriti sulle sedi stradali, oltre a frane e caduta massi nelle aree più esposte. A causa delle forti raffiche di vento, si invita inoltre a monitorare il verde pubblico e tutte le strutture sensibili alle sollecitazioni.

