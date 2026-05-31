Artigiano evirato ad Angri, Borrelli (Avs): “ servono 100mila per l’intervento” - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Prof Vaia: «Contro caldo e zanzare occorrono interventi strutturali»
Dopo Pierro anche Gagliano con Vannacci
Batte la testa contro muro durante partita di calcetto, grave un 22enne
Rottamazione quinques, Celano (Fi) e D’Alessio (Azione): “Comune di Salerno in forte ritardo”
Cronaca Angri

Artigiano evirato ad Angri, Borrelli (Avs): “ servono 100mila per l’intervento”

  • Maggio 31, 2026
  • 0
  • 119
  • 2 Min Read
Artigiano evirato ad Angri, Borrelli (Avs): “ servono 100mila per l’intervento”

Quello che vedete (nel video) è il catetere che lo sostiene dopo essere stato picchiato, accoltellato ed evirato dalla sua ex compagna.

 

Siamo davanti a una violenza inaudita. Questa persona dovrà affrontare un lungo percorso di ricostruzione degli organi genitali, con costi che superano i 100 mila euro e che non è in grado di sostenere”.

E’ quanto ha denunciato – in una diretta social da Angri – il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, assistito dall’avvocato Angelo Pisani e alla presenza dell’artigiano di 41 anni, originario del Bangladesh, evirato e ferito dalla compagna.

L’aggressione è avvenuta dopo che la donna, accecata dalla gelosia per la scoperta di una presunta seconda moglie, avrebbe narcotizzato l’uomo nel sonno. Prima di perdere i sensi per il dolore, la vittima ha raccontato di essere riuscita a svegliarsi e di aver subito ulteriori e gravissimi tagli alle braccia e alle mani mentre cercava di mettersi in salvo.
La donna è stata arrestata, mentre l’uomo è stato soccorso, operato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore e successivamente dimesso, pur rimanendo gravemente invalido. Le immagini dell’uomo mutilato e sanguinante erano state diffuse in rete nei giorni immediatamente successivi al fatto, portando all’avvio di un’indagine separata per individuare i responsabili della diffusione del materiale.
Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012