Artigiano evirato ad Angri, Borrelli (Avs): “ servono 100mila per l’intervento”

“Quello che vedete (nel video) è il catetere che lo sostiene dopo essere stato picchiato, accoltellato ed evirato dalla sua ex compagna.

Siamo davanti a una violenza inaudita. Questa persona dovrà affrontare un lungo percorso di ricostruzione degli organi genitali, con costi che superano i 100 mila euro e che non è in grado di sostenere”.

E’ quanto ha denunciato – in una diretta social da Angri – il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, assistito dall’avvocato Angelo Pisani e alla presenza dell’artigiano di 41 anni, originario del Bangladesh, evirato e ferito dalla compagna.

L’aggressione è avvenuta dopo che la donna, accecata dalla gelosia per la scoperta di una presunta seconda moglie, avrebbe narcotizzato l’uomo nel sonno. Prima di perdere i sensi per il dolore, la vittima ha raccontato di essere riuscita a svegliarsi e di aver subito ulteriori e gravissimi tagli alle braccia e alle mani mentre cercava di mettersi in salvo.