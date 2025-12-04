Sarno avvia piano recupero centro storico - Le Cronache Provincia
Sarno avvia piano recupero centro storico
Temporali violenti in arrivo in Campania: scatta l’allerta gialla
Pontecagnano , rapinano tabaccheria, arrestati
La vendetta di Nino Rota
Sarno avvia piano recupero centro storico

Sarno avvia piano recupero centro storico

Il Comune di Sarno avvia le attivita’ tecnico-scientifiche necessarie alla redazione del Piano di Recupero del Centro Storico, strumento previsto dal PUC e indispensabile per superare l’attuale limite che consente in quest’area unicamente interventi di manutenzione. Il Piano permettera’ di programmare interventi di rigenerazione urbana, dalla riqualificazione degli edifici fino alla realizzazione di nuove opere pubbliche come parcheggi e spazi pubblici. Per garantire un lavoro fondato su analisi qualificate e metodologie innovative, l’Amministrazione ha affidato tali attivita’ al Dipartimento di Architettura dell’Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II”, gia’ partner del Comune nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione. La scelta della Federico II si basa sul valore aggiunto riconosciuto al sistema universitario: la capacita’ di sviluppare ricerca applicata, studi avanzati e attivita’ multidisciplinari utili alla conoscenza del territorio e alla definizione di scenari progettuali condivisi. Tale collaborazione consente al Comune di beneficiare di competenze specialistiche e di un percorso di ricerca e approfondimento tecnico-scientifico dedicato al Centro Storico. (

