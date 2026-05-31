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Batte la testa contro muro durante partita di calcetto, grave un 22enne

  • Maggio 31, 2026
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Batte la testa contro muro durante partita di calcetto, grave un 22enne

Un giovane di 22 anni è ricoverato in coma farmacologico all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Laurino, nel Salernitano.  Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all’ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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