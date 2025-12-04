Pontecagnano , rapinano tabaccheria, arrestati

Rapinano una tabaccheria ma poi vengono fermati dalle forze dell’ordine.

E’ andata male ai malviventi che nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre – hanno preso di mira una rivendita di tabacchi sulla litoranea, all’altezza del belvedere di Magazzeno, nel comune di Pontecagnano Faiano.

I malviventi hanno fatto irruzione nel locale di primo mattino, si sono impossessati, dopo aver minacciato la titolare, dell’incasso di circa 4.000 euro e della borsa di una cliente.

Sulle loro tracce i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che dopo una breve ricerca hanno fermato i responsabili.

Nel corso dell’intervento è stata rinvenuta e posta sotto sequestro una pistola a salve.