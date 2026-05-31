Corsalonga Sangiovannese, Khadiri bis

La Corsalonga Sangiovannese si conferma uno degli eventi sportivi più attesi e prestigiosi del Cilento. La 43ª edizione della storica gara podistica ha regalato emozioni, sfide avvincenti e prestazioni di alto livello lungo i nove chilometri di un percorso impegnativo che ha messo a dura prova tutti i partecipanti. A scrivere ancora una volta il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione è stato il marocchino Yahya Khadiri, atleta della Carmax Camaldolese, che ha conquistato il secondo successo consecutivo nella competizione. Con una prova autoritaria e ben gestita dall’inizio alla fine, Khadiri ha tagliato il traguardo in 30 minuti e 52 secondi, confermando il proprio feeling con le strade di San Giovanni a Piro. La società Carmax Camaldolese ha dominato la gara maschile piazzando due atleti ai primi due posti della classifica generale. Alle spalle del vincitore si è infatti classificato il compagno di squadra Ali Akinou, autore di una prestazione di grande spessore conclusa in 31 minuti e 31 secondi. Sul terzo gradino del podio è salito Abdelillah Majidi, che ha completato il percorso in 32 minuti e 9 secondi, contribuendo a rendere particolarmente elevato il livello tecnico della competizione.Grande interesse anche per la gara femminile, dove la vittoria è andata a Raffaella Filannino dell’Ass Daunia Running. L’atleta ha interpretato al meglio la corsa, imponendo il proprio ritmo e chiudendo la prova in 42 minuti e 13 secondi. Alle sue spalle si è piazzata Laura Delle Donne dell’Asd Metalfer Podistica Brienza 2000, seconda classificata con il tempo di 46 minuti e 58 secondi. Terza posizione per Esther Gladys Lopez, che ha fermato il cronometro a 47 minuti e 27 secondi. Come da tradizione, particolare attenzione è stata riservata anche alle classifiche dedicate agli atleti locali. Il Trofeo Nicola Paradiso, assegnato al primo sangiovannese all’arrivo, è stato conquistato per la prima volta da Marco Miele, protagonista di una brillante prestazione chiusa in 37 minuti e 19 secondi. Tra le donne del territorio, invece, il Trofeo “Sorriso Monica Magliano” è stato vinto da Sara Cetrangolo, che ha ottenuto il settimo successo della sua carriera in questa speciale graduatoria, confermandosi un punto di riferimento della corsa locale.Lungo il tracciato non è mancato il sostegno del pubblico, che ha accompagnato gli atleti con entusiasmo e partecipazione. Numerosi gli appassionati presenti per assistere a una manifestazione che da oltre quattro decenni rappresenta una tradizione consolidata nel panorama sportivo cilentano. L’edizione 2025 della Corsalonga Sangiovannese si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, all’insegna dello sport, della passione e della valorizzazione del territorio. Un appuntamento che continua a richiamare atleti e appassionati, mantenendo vivo il prestigio di una gara che è ormai parte integrante della storia sportiva del Cilento.