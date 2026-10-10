Stacca crocifisso dal muro e scappa. Tensione alla Chiesa del Carmine

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi al Santuario della Madonna del Carmine, in piazzetta Bolognini, a Salerno. Un giovane del quartiere avrebbe staccato dal muro uno dei crocifissi presenti all’interno della chiesa, tentando poi di allontanarsi e sostenendo di voler ottenere un miracolo.

L’episodio si è verificato in una giornata di particolare affluenza per il santuario, che in questi giorni aderisce alle Giornate FAI d’Autunno, attirando numerosi visitatori interessati a scoprire il patrimonio storico e religioso della città.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, apparso in stato di forte agitazione, avrebbe preso il crocifisso e cercato di fuggire. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati il parroco, don Biagio, e altre persone presenti, che si sono messi al suo inseguimento riuscendo a bloccarlo.

Nel frattempo è stata allertata la Polizia. Sul posto è intervenuta una volante per gli accertamenti del caso.