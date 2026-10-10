Stacca crocifisso dal muro e scappa. Tensione alla Chiesa del Carmine - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Fdi, coordinamento regionale campano
Salerno: addio a “Pietro ‘a Patan”, simbolo degli imbarchi
Cantone firma delibera per intitolare al prof Ravera la Torre cardiologica
De Luca, Schlein o Conte a primarie? “Voto De Luca”
Cronaca

Stacca crocifisso dal muro e scappa. Tensione alla Chiesa del Carmine

  • Ottobre 10, 2026
  • 0
  • 108
  • 1 Min Read
Stacca crocifisso dal muro e scappa. Tensione alla Chiesa del Carmine

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi al Santuario della Madonna del Carmine, in piazzetta Bolognini, a Salerno. Un giovane del quartiere avrebbe staccato dal muro uno dei crocifissi presenti all’interno della chiesa, tentando poi di allontanarsi e sostenendo di voler ottenere un miracolo.

L’episodio si è verificato in una giornata di particolare affluenza per il santuario, che in questi giorni aderisce alle Giornate FAI d’Autunno, attirando numerosi visitatori interessati a scoprire il patrimonio storico e religioso della città.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, apparso in stato di forte agitazione, avrebbe preso il crocifisso e cercato di fuggire. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati il parroco, don Biagio, e altre persone presenti, che si sono messi al suo inseguimento riuscendo a bloccarlo.

Nel frattempo è stata allertata la Polizia. Sul posto è intervenuta una volante per gli accertamenti del caso.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012