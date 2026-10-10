Fonderie Pisano, manichino vestito da operaio “impiccato”

Un manichino vestito da operaio, con tanto di tuta ed elmetto con un bimbo sempre manichino tenuto per mano, appeso vicino alla parete delle Fonderie Pisano. È il ritrovamento avvenuto a Salerno, un’immagine dal forte impatto simbolico che richiama la condizione dei lavoratori dello stabilimento, ormai da tempo alle prese con una crisi senza una soluzione definitiva.

Le Fonderie Pisano sono ferme nell’ambito di una complessa vicenda che coinvolge enti e organismi ambientali, legata alle contestazioni sull’impatto dello stabilimento sul territorio. Nel frattempo, oltre cento dipendenti devono fare i conti con la cassa integrazione, che secondo quanto riferito potrebbe essere vicina alla scadenza.

A pesare è soprattutto l’incertezza sui tempi e sulle prospettive occupazionali. L’ipotesi di trasferire l’attività in un altro sito, individuando una collocazione adeguata e accessibile, continua a confrontarsi con ritardi e difficoltà. E mentre la ricerca di una soluzione si prolunga, aumenta la preoccupazione per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie.

Il manichino appeso davanti allo stabilimento diventa così il simbolo di un’attesa che sembra non finire mai: da una parte la questione ambientale, dall’altra la necessità di tutelare l’occupazione. Due aspetti di una vicenda che da tempo attende risposte concrete.

Resta da chiarire chi abbia collocato il manichino e se il gesto sia riconducibile a una specifica iniziativa di protesta. Intanto, l’immagine riporta l’attenzione sulla crisi delle Fonderie Pisano e sulla necessità di individuare una prospettiva per i dipendenti coinvolti.