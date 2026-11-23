Cittadinanza onoraria e chiavi della città a Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno ed ex presidente della Regione Campania. Il riconoscimento è stato conferito dal Consiglio comunale di Sanza, nel Salernitano, con una delibera approvata all’unanimità nel corso di una seduta straordinaria nell’antico Monastero di Salemme, alla presenza di centinaia di persone. Alla base della decisione l’attenzione riservata da De Luca al territorio e alle aree interne durante i suoi due mandati alla guida della Regione. Tra gli interventi ricordati dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, i finanziamenti per il progetto Borgo dell’Accoglienza e per il miglioramento della viabilità verso il Monte Cervati. “Con questo riconoscimento celebriamo non soltanto l’uomo delle istituzioni, ma un amico che da oltre quarant’anni mantiene un rapporto sincero con la nostra comunità. Gli incarichi finiscono e le stagioni politiche cambiano, ma le relazioni autentiche, fondate sulla stima e sul rispetto, restano”, ha dichiarato Esposito. De Luca ha ricordato il legame con il territorio, risalente al 1975, quando, da sindacalista, fu inviato nel Vallo di Diano per seguire le vertenze dei lavoratori agricoli. Nel corso della cerimonia la società calcistica locale gli ha donato un quadro che lo ritrae con la maglia biancazzurra della Sanzese.