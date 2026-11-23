Quarantasei anni fa, il 23 novembre 1980, una delle pagine più drammatiche della nostra storia sconvolse la Campania e il Mezzogiorno. Il terremoto dell’Irpinia ha lasciato una ferita profonda nella memoria collettiva, ma anche una lezione che non possiamo permetterci di dimenticare: la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio devono rappresentare una priorità assoluta delle istituzioni”. Così Pino Bicchielli (Lega), presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, in occasione dell’anniversario del terremoto del 1980. “Per me questa giornata ha anche un significato profondamente personale. Ero un bambino quando vissi quel terremoto. Ci sono ricordi che il tempo non cancella, immagini e sensazioni che restano impresse nella memoria e che, anche a distanza di tanti anni, conservano tutta la loro forza. Quel bambino di allora non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe avuto la responsabilità di guidare una Commissione parlamentare chiamata a occuparsi proprio della sicurezza dei nostri territori. È una consapevolezza che accompagna quotidianamente il mio impegno istituzionale e che rende ancora più forte il senso del dovere nei confronti delle nostre comunità”, prosegue il presidente. “Ricordare significa anche agire. La cultura della prevenzione deve diventare un patrimonio condiviso, a partire dalle nuove generazioni, e una priorità stabile delle scelte pubbliche. Significa conoscere i rischi dei territori in cui viviamo, verificare la vulnerabilità degli edifici e garantire continuità agli interventi per la sicurezza di scuole, ospedali e abitazioni. Significa dotare i Comuni di strumenti e risorse adeguati, aggiornare i piani di protezione civile, promuovere esercitazioni e rendere i cittadini consapevoli dei comportamenti da adottare in caso di emergenza. Non possiamo limitarci a intervenire quando una tragedia si è già consumata: dobbiamo costruire le condizioni affinché le nostre comunità siano sempre più preparate e resilienti”, aggiunge Bicchielli. “Il 23 novembre non deve essere soltanto il giorno del ricordo e della commemorazione, ma anche un’occasione per riflettere sulle responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni. Alle vittime del terremoto, alle loro famiglie e alle comunità che hanno trovato la forza di rialzarsi dobbiamo rispetto, vicinanza e soprattutto un impegno concreto. Il ricordo di quella tragedia ci consegna un dovere verso i nostri figli: lavorare perché possano vivere in territori più sicuri, in edifici meno vulnerabili e in comunità capaci di affrontare le emergenze. È con questo spirito che custodisco la memoria del bambino di allora e affronto la responsabilità istituzionale di oggi. Perché la memoria ci impone di non dimenticare, ma è la responsabilità che ci impone di agire. La sicurezza non può essere affidata alla fortuna e la prevenzione non può più attendere”, conclude il presidente della Commissione.