di Antonio Manzo

Sigfrido Ranucci va all’Augusteo per inscenare il suo spettacolo “Diario di un trapezista” e invita Vincenzo De Luca, il sindaco che lo contestava, snobba invece Pasquale Stanzione il presidente dell’Autorità Garante contestato da lui, con Report, insieme al covo scientifico dell’università di Salerno dove è nato e cresciuto la stessa equipe per il Garante. A dire che il teatro salernitano è sopra l’ufficio di De Luca e ad un tiro di schioppo dell’abitazione salernitana di Stanzione. Assenti entrambi. Pasquale Stanzione con altri membri della commissione Garante della Privacy è sotto inchiesta della Procura della Repubblica di Roma per peculato e concussione. Il presidente si è portato a Roma due docenti in aspettativa. Il covo scientifico originario dal qual è partito lo scandalo Report ancora da scoprire ma appena investigato è al centro di una inchiesta che non potrà finire nel “porto delle nebbie” della Giustizia italiana. L’ipotesi del covo alimentato da Stanzione verte su un centro di potere per scambi di favori, un crocevia di conflitti di interessi, un palcoscenico per il protagonismo giuridico di alcuni dei membri ampiamente pagati per la recita ben remunerata. Naturalmente il consiglio Autorità scade nel 2027 e dovrà essere rinnovato dal Parlamento, Stanzione fu eletto come giurista e grazie alla sua età, oltre 80 anni, assecondò il desiderio di Pierluigi Bersani di sconfiggere l’altro candidato di destra Ignazio La Russa. Vinse per età il progressista Stanzione. Il presidente Stanzione si presentava oltre che con la casacca politica con un dossier individuale da protagonista della più classica confraternita dei “baroni” dell’università italiana e descritto con frasi della nostra inchiesta giornalistica sull’amichettismo all’università di Salerno. E ripresa anche nell’inchiesta di Report. Negli ultimi anni sono usciti alcuni giuristi che hanno avuto legami con l’Autorità Garante Protezione Dati Personali. E’ il caso di un allievo prediletto di Stanzione, l’avvocato Giovanni Maria Riccio, socio fondatore e docente Unisa di diritto privato comparato, a tanto da indurre Guido Scorza, Cinque Stelle poi dimissionario, a nominare responsabile dello studio E-Lex di Roma, la moglie che è un avvocato civilista con incarichi istituzionali ma in altro settore ministeriale. Sia la moglie che Riccio gestiscono lo studio del consigliere Autority Guido Scorza. Perché poi la Corte dei Conti vuole verificare anche la compatibilità accademica dell’attività professionale del professore salernitano professor Salvatore Sica, noto in tutt’Italia per la sua competenza in materia di privacy che si intreccerebbe con l’attività istituzionale del suo maestro Pasquale Stanzione. Ma nel Collegio Garante di Pasquale Stanzione, presidente, in quota Pd ma eletto per anzianità, ci sono anche a Ginevra Cerrina Feroni vice presidente in quota Lega, e Agostino Chiglia in quota Fratelli d’Italia. Sui membri del Collegio vale la pena ritornare. Resta nella storia istituzionale dei giorni del lockdown lo scontro avuto da Pasquale Stanzione come presidente Privacy con l’allora premier Mario Draghi. Nel pieno dei primi giorni Covid, Stanzione andò a Palazzo Chigi con la proposta di adeguare i compensi dei membri del Collegio del Garante. Fino al 2021 i compensi erano di 240mila euro lordi, l’anno per il presidente e 160 mila agli altri consiglieri. Sotto il Governo Draghi con la pressione dei membri del Collegio i compensi furono tutti portati tutti a 240 mila euro. Si tratta di uno dei compensi più alti previsti dalla legge italiana per un dipendente pubblico, inferiore solo a quello del Primo presidente della Corte di Cassazione e superiore a quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel 2022 che si era volontariamente ridotto il compenso annuale da 239mila euro a 180mila lordi l’anno. Ma l’inchiesta di Roma per peculato ha scoperto le spese folli dell’Autorità Garante. Se Stanzione utilmente acquistava filetti di carne nella più accorsata macelleria di Roma tanto da indurre rinomati chef ad inserire nel menù il “filetto alla Stanzione” per onorare il nome dell’Autorità c’erano altri che aggiravano rigidi «tetti di spesa» per le missioni dei componenti del Garante. La regola: non più di 190 euro a notte per dormire e un massimo di 100 euro al giorno per i pasti. Il regolamento, però, non fu mai approvato, e questo consentì a Ginevra Cerina Feroni di pernottare al 5 stelle Splendid Royal alla modica cifra di 600 euro a notte e a Ghiglia di spendere 462 euro per una cena al Parco dei Principi.