di Marco De Martino

SALERNO – Quattro partite per archiviare il girone d’andata, provare a risalire la classifica e presentarsi alla sosta natalizia con qualche certezza in più. Per la Salernitana si avvicina un mese particolarmente importante, nel quale sarà chiamata a misurare ambizioni e reali possibilità di rilancio prima di fermarsi per due settimane e lasciare spazio, a gennaio, alla riapertura del calciomercato. Un percorso nel quale non saranno ammessi ulteriori passi falsi, soprattutto in considerazione delle aspettative della piazza. Il primo appuntamento è fissato per sabato prossimo all’Arechi contro il Monopoli, una delle formazioni più solide del campionato. I pugliesi sono nelle zone alte della graduatoria, al quarto posto con 23 punti, e arrivano dal successo per 1-0 sulla Cavese. Un avversario tutt’altro che semplice, che ha dimostrato di poter competere per le posizioni di vertice. Il 6 dicembre i granata saranno di scena a Cosenza, contro una squadra che dopo un avvio complicato, sta rapidamente scalando la classifica grazie ad un filotto di risultati positivi. Una trasferta da affrontare con attenzione, ma nella quale la Salernitana dovrà provare a imporsi visto che non è ancora riuscita a vincere fuori casa in questa stagione. L’11 dicembre si tornerà all’Arechi per affrontare l’Audace Cerignola. I pugliesi gravitano nella zona playoff e hanno raccolto 21 punti nelle prime quattordici giornate. Il pareggio contro il Barletta ha confermato una squadra competitiva, ma non sempre continua nei risultati. Ultimo impegno il 18 dicembre ad Altamura, contro la formazione guidata dall’ex allenatore Raffaele. Una sfida dal sapore particolare anche per il ritorno da avversario del tecnico che ha guidato i granata. Quattro gare, dodici punti in palio e un obiettivo chiaro: arrivare alla pausa con una classifica migliore e indicazioni precise sulle eventuali operazioni da compiere a gennaio. Perché il mercato invernale dovrà rappresentare un’occasione per correggere ciò che non ha funzionato e rilanciare le ambizioni granata nella seconda parte della stagione. Prima, però, serviranno risposte concrete sul campo.