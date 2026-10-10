Pontecagnano, incendio all’Ocean Beach: distrutto lido

Incendio allo stabilimento balneare Ocean Beach, in località Magazzeno, a Pontecagnano Faiano. Le fiamme sono divampate sul tetto della struttura, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per contenere il rogo ed evitare ulteriori danni.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate impegnative. Oltre alle squadre intervenute, è stato necessario utilizzare anche un’autobotte e un’autoscala per raggiungere le parti interessate dall’incendio e domare le fiamme.

Il rogo ha distrutto buona parte dello stabilimento balneare. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’eventuale presenza di persone coinvolte o sulle cause che hanno originato l’incendio.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire l’origine delle fiamme.