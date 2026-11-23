“Il 23 novembre 1980 rappresenta una delle pagine piu’ dolorose della storia del nostro Paese. A 46 anni dal devastante terremoto che colpi’ l’Irpinia e la Basilicata, rivolgo un pensiero commosso alle migliaia di vittime, alle loro famiglie e a tutte le comunita’ che portarono il peso di quella immane tragedia. Da deputato del collegio Salerno-Avellino, sento particolarmente forte il legame con questi territori e il dovere di custodirne la memoria. Il coraggio, la dignita’ e la determinazione con cui le popolazioni seppero rialzarsi e ricostruire rappresentano ancora oggi una straordinaria testimonianza di forza e attaccamento alle proprie radici. Ricordare significa anche rinnovare l’impegno delle istituzioni nella prevenzione, nella sicurezza e nella tutela dei nostri territori, affinche’ tragedie come quella del 1980 non trovino mai impreparato il nostro Paese”. Lo ha dichiarato l’on.Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e deputato del collegio Salerno-Avellino.
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