“Il 23 novembre 1980 rappresenta una delle pagine piu’ dolorose della storia del nostro Paese. A 46 anni dal devastante terremoto che colpi’ l’Irpinia e la Basilicata, rivolgo un pensiero commosso alle migliaia di vittime, alle loro famiglie e a tutte le comunita’ che portarono il peso di quella immane tragedia. Da deputato del collegio Salerno-Avellino, sento particolarmente forte il legame con questi territori e il dovere di custodirne la memoria. Il coraggio, la dignita’ e la determinazione con cui le popolazioni seppero rialzarsi e ricostruire rappresentano ancora oggi una straordinaria testimonianza di forza e attaccamento alle proprie radici. Ricordare significa anche rinnovare l’impegno delle istituzioni nella prevenzione, nella sicurezza e nella tutela dei nostri territori, affinche’ tragedie come quella del 1980 non trovino mai impreparato il nostro Paese”. Lo ha dichiarato l’on.Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e deputato del collegio Salerno-Avellino.