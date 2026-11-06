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Tifosa in lacrime dedica lettera ad Antonelli davanti alla tomba di Senna

  • Novembre 6, 2026
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(Adnkronos) – “Ciao Kimi. Benvenuto in Brasile. Ayrton per tutti noi non è mai stato soltanto un pilota, ma un simbolo di speranza, di fede e di cuore. Vedere un ragazzo giovane e talentuoso come te venire fin qui a rendergli omaggio, portando con te lo stesso rispetto e la stessa passione per le corse, significa tantissimo per noi”. Inizia così la commovente lettera dedicata da una tifosa a Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1, nel giorno della visita del pilota della Mercedes alla tomba della leggenda brasiliana.  

Antonelli si sta preparando al Gp del Brasile di domenica 8 novembre, che correrà con un casco speciale in onore del suo mito Ayrton Senna: “Continuare a far vivere la sua memoria non è solo ricordarlo, ma correre con la sua stessa anima – ha detto la tifosa, come testimoniato da un video diventato presto virale sul web -. Grazie per essere qui e per portare avanti questo amore. Buona fortuna per la tua strada, siamo tutti con te!”. 

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