Siracusa stipendi pagati ma contributi no - Le Cronache Sport
Edicola

Notizie Flash!

il cuore per il piccolo del Monaldi
Pagani. Resezione del colon con la chirurgia robotica
Cirielli, serve piano concreto per recuperare Sannazzaro
36 milioni ai CSV: 3 milioni a Campania e Molise
Sport Calcio

Siracusa stipendi pagati ma contributi no

  • Febbraio 17, 2026
  • 0
  • 108
  • 1 Min Read
Siracusa stipendi pagati ma contributi no

Il Siracusa ha provveduto al pagamento degli stipendi di novembre e dicembre, ma restano ancora da versare contributi Inps e ritenute Irpef relativi alle stesse mensilità. La conferma arriva direttamente dai calciatori siciliani, intervenuti nel corso della trasmissione “SIRApodcast” in diretta social sul canale Siracusa Fans, che hanno riportato il ricevimento dei bonifici, sottolineando però la mancanza del saldo delle obbligazioni fiscali e previdenziali.

Il presidente Ricci risulta al momento irreperibile, nonostante le ripetute chiamate dei giornalisti locali. Tuttavia, secondo quanto trapelato, la società avrebbe dato mandato a una banca nella giornata di ieri per sanare la posizione entro le prossime 24 ore.

Il quadro, seppur in via di risoluzione, resta delicato: i punti di penalizzazione sono ormai certi. Sei punti saranno applicati entro febbraio per il mancato pagamento di dicembre, con l’aggiunta di altri due o tre punti qualora non venissero regolarizzati contributi e ritenute. La scadenza del 16 aprile, relativa agli stipendi di gennaio-febbraio 2026, non comporterà l’esclusione dal campionato, ma ulteriori penalizzazioni potrebbero aggravare la situazione. La classifica, di fatto, rischia di compromettere la corsa salvezza, con il Siracusa proiettato a cinque punti dall’ultima posizione utile per i play-out.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Sport

Premio Atleti Olimpici e Azzurri dItalia, tutti

Gli olimpionici di Londra 2012 Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti sono

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Sport

Paganese multata per i bagni sporchi, il

”Cado davvero dalle nuvole. Sono allibito”. Cosi’ il presidente della Paganese

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Baresi: «Impressionato dal Centro sportivo Terzo Tempo»

Emozione ed orgoglio al centro sportivo Terzo Tempo per la visita

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

I granata regalano un sorriso ai bimbi

Una delegazione della Salernitana guidata dal Direttore Sportivo Massimo Mariotto e

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Olimpionici e Prefetto insieme per la legalità

“Lo sport veicolo di coesione e di legalità” è il tema

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012