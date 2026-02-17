Siracusa stipendi pagati ma contributi no

Il Siracusa ha provveduto al pagamento degli stipendi di novembre e dicembre, ma restano ancora da versare contributi Inps e ritenute Irpef relativi alle stesse mensilità. La conferma arriva direttamente dai calciatori siciliani, intervenuti nel corso della trasmissione “SIRApodcast” in diretta social sul canale Siracusa Fans, che hanno riportato il ricevimento dei bonifici, sottolineando però la mancanza del saldo delle obbligazioni fiscali e previdenziali.

Il presidente Ricci risulta al momento irreperibile, nonostante le ripetute chiamate dei giornalisti locali. Tuttavia, secondo quanto trapelato, la società avrebbe dato mandato a una banca nella giornata di ieri per sanare la posizione entro le prossime 24 ore.

Il quadro, seppur in via di risoluzione, resta delicato: i punti di penalizzazione sono ormai certi. Sei punti saranno applicati entro febbraio per il mancato pagamento di dicembre, con l’aggiunta di altri due o tre punti qualora non venissero regolarizzati contributi e ritenute. La scadenza del 16 aprile, relativa agli stipendi di gennaio-febbraio 2026, non comporterà l’esclusione dal campionato, ma ulteriori penalizzazioni potrebbero aggravare la situazione. La classifica, di fatto, rischia di compromettere la corsa salvezza, con il Siracusa proiettato a cinque punti dall’ultima posizione utile per i play-out.