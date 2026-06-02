Salerno, niente festa del 2 giugno per De Luca: esordio in fascia per Savastano

Anche dopo la proclamazione e l’annuncio della giunta in tempi record, Vincenzo De Luca ha rinviato la sua prima uscita pubblica dopo la rielezione a sindaco di Salerno. Questa mattina, infatti, il primo cittadino non ha preso parte alla festa del 2 giugno, organizzata per la prima volta dalla Prefettura di Salerno in piazza della Libertà. A rappresentare il Comune di Salerno c’era, infatti, Nino Savastano, vice sindaco ed assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, che ha fatto il suo esordio con la fascia tricolore dopo il varo del nuovo esecutivo. In platea anche gli assessori al Turismo, Alessandro Ferrara e alla Pubblica Istruzione, Gaetana Falcone.
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