Napoli. Incendio distrugge il Teatro Sannazaro

NAPOLI. Un incendio è divampato intorno alle 6.30 di questa mattina all’interno del Teatro Sannazaro, nel cuore di via Chiaia. Le fiamme, visibili anche dall’esterno, si sono propagate rapidamente generando momenti di apprensione tra i residenti della zona.

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’edificio. Il rogo, secondo le prime informazioni, avrebbe interessato la cupola della struttura; resta da accertare l’esatta origine dell’incendio.

Sul posto anche Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell’attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime.

La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea. A causa delle fiamme alcune persone sono rimaste intossicate e condotte in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita.

L’aria è irrespirabile in tutto il quartiere.

VIGILI DEL FUOCO: «RIMANE POCO DEL TEATRO, COMPLETAMENTE COMPROMESSO»

«I danni sono ingenti e il teatro è stato completamente compromesso. All’interno vi sono ancora dei piccoli focolai che a breve spegneremo». Lo dice, rispondendo alle domande dei giornalisti, Giuseppe Paduano, comandante dei vigili del fuoco, mentre i pompieri sono ancora impegnati all’interno del teatro.

Alcuni residenti nel palazzo vicino «li abbiamo sgomberati per sicurezza, altri perché avevano subito danni all’appartamento, in particolare gli appartamenti che sono nella parte alta dell’edificio», spiega.

«Rimane poco del teatro – ribadisce, confermando il crollo della cupola – per le cause del rogo è troppo presto. Dobbiamo valutare dopo, adesso spegniamo le fiamme».