Cuore danneggiato, Meloni e Fico chiamano mamma bimbo - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

il cuore per il piccolo del Monaldi
Pagani. Resezione del colon con la chirurgia robotica
Cirielli, serve piano concreto per recuperare Sannazzaro
36 milioni ai CSV: 3 milioni a Campania e Molise
Attualità Campania

Cuore danneggiato, Meloni e Fico chiamano mamma bimbo

  • Febbraio 17, 2026
  • 0
  • 115
  • 1 Min Read
Cuore danneggiato, Meloni e Fico chiamano mamma bimbo

La premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania Roberto Fico hanno telefonato alla mamma di Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi che ha ricevuto un cuore risultato danneggiato in fase di espianto ed ora versa in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli, dove e’ avvenuto il trapianto. A dare notizia delle due telefonate fatte a Patrizia e’ stato l’avvocato Francesco Petruzzi. Il primo a contattare Patrizia e’ stato Fico, poi e’ arrivata la telefonata di Meloni. La premier ha assicurato che “sara’ fatta giustizia”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013