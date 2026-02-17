Cuore danneggiato, Meloni e Fico chiamano mamma bimbo

La premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania Roberto Fico hanno telefonato alla mamma di Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi che ha ricevuto un cuore risultato danneggiato in fase di espianto ed ora versa in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli, dove e’ avvenuto il trapianto. A dare notizia delle due telefonate fatte a Patrizia e’ stato l’avvocato Francesco Petruzzi. Il primo a contattare Patrizia e’ stato Fico, poi e’ arrivata la telefonata di Meloni. La premier ha assicurato che “sara’ fatta giustizia”
