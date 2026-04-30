Sessa ucciso a Ibiza, sotto choc Pagani - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. Armi e droga, arrestato Russo
Sessa ucciso a Ibiza, sotto choc Pagani
Igp Ceramica Vietri, Bonavitacola: “percorso intrapreso è un modello di riferimento”
Salerno, 6 anni senza il regista “Gino” Esposito
Attualità Pagani

Sessa ucciso a Ibiza, sotto choc Pagani

  • Aprile 30, 2026
  • 0
  • 124
  • 1 Min Read
Sessa ucciso a Ibiza, sotto choc Pagani

È sotto choc la comunità di Pagani, la città della provincia di Salerno dalla quale era partito Franco Sessa, il pizzaiolo di 35 anni morto dopo essere stato accoltellato nella zona turistica di Playa d’en Bossa, ad Ibiza. Qui il ragazzo si era trasferito per lavorare. In tanti lo ricordano, come lavoratore onesto, ragazzo dai modi buoni e tifoso della Paganese, la squadra della sua città. C’è chi lo ricorda come una persona partita per garantirsi un’occupazione più stabile e duratura, capace di permettergli di costruirsi un futuro. Chi ancora lo descrive allo stadio a seguire le imprese della compagine locale. Le notizie giunte dalla Spagna, non permettono per ora di ricostruire con esattezza quanto sia accaduto ieri pomeriggio, quando Sessa è stato raggiunto da una coltellata al torace risultata fatale. La comunità resta anche in attesa di conoscere le motivazioni alla base di una tragedia di cui nessuno riesce al momento a darsi una spiegazione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Il deposito giudiziario è a Sala Consilina:

Un deposito giudiziario a Sala Consilina, una tariffa da capogiro e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013