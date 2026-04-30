Sessa ucciso a Ibiza, sotto choc Pagani

È sotto choc la comunità di Pagani, la città della provincia di Salerno dalla quale era partito Franco Sessa, il pizzaiolo di 35 anni morto dopo essere stato accoltellato nella zona turistica di Playa d’en Bossa, ad Ibiza. Qui il ragazzo si era trasferito per lavorare. In tanti lo ricordano, come lavoratore onesto, ragazzo dai modi buoni e tifoso della Paganese, la squadra della sua città. C’è chi lo ricorda come una persona partita per garantirsi un’occupazione più stabile e duratura, capace di permettergli di costruirsi un futuro. Chi ancora lo descrive allo stadio a seguire le imprese della compagine locale. Le notizie giunte dalla Spagna, non permettono per ora di ricostruire con esattezza quanto sia accaduto ieri pomeriggio, quando Sessa è stato raggiunto da una coltellata al torace risultata fatale. La comunità resta anche in attesa di conoscere le motivazioni alla base di una tragedia di cui nessuno riesce al momento a darsi una spiegazione.
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