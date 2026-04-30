Igp Ceramica Vietri, Bonavitacola: “percorso intrapreso è un modello di riferimento”

Sull’Igp ceramica di Vietri si sta realizzando un vero e proprio modello di riferimento”. Con queste parole l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Fulvio Bonavitacola, ha sottolineato il valore del lavoro portato avanti dal Comune di Vietri sul Mare e da CNA Salerno nel percorso verso il riconoscimento del marchio IGP Ceramica Vietri. Dalla Regione arriva pieno sostegno e una visione condivisa: l’IGP non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza per nuovi sviluppi che, da Vietri sul Mare, guardano al mondo. Bonavitacola ha manifestato il proprio sostegno nel corso dell’incontro “Dalla tradizione all’identità territoriale”, che si è tenuto ieri a Vietri sul Mare, un racconto di un viaggio fatto di impegno e dedizione. Presenti all’incontro il sindaco Giovanni De Simone e l’Assessore Daniele Benincasa. Il percorso verso l’Igp parte simbolicamente dall’artigiano Filuccio, omaggiato con il corto immersivo realizzato da Spun per il Museo Virtuale, e che prosegue con il passaggio generazionale rappresentato da Benvenuto Apicella, oggi alla guida dell’associazione dei produttori vietresi per l’IGP. “Un momento emozionante, significativo e coraggioso” ha affermto il Presidente regionale di CNA Lucio Ronca, che ha seguito ogni tappa del percorso, “frutto – ha ricordato – di un lavoro di squadra. Dobbiamo rimanere compatti” ha ribadito Ronca. Pieno sostegno all’iniziativa è arrivato anche dal neo presidente dei ceramisti Antonio Solimene. La direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo, ha spiegato che “dopo la partecipazione a Bruxelles, abbiamo sentito l’esigenza di condividere il percorso con il territorio. Abbiamo trovato consenso e complicità: il confronto non ha evidenziato criticità e ha sciolto eventuali dubbi. Essere coesi è fondamentale, perché dopo questa fase istruttoria comincia il lavoro vero per tutti. Non è un arrivo, ma un nuovo inizio”.