Salerno. Armi e droga, arrestato Russo

Nella giornata di ieri, a SALERNO i carabinieri della Stazione SALERNO-Duomo hanno proceduto all’arresto di Giuseppe Russo per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e munizioni” in quanto, si legge in una nota dell’Arma, “lo stesso, a seguito di perquisizione, veniva individuato in possesso di circa 270 grammi di hashish, circa 200 grammi di marijuana, materiale per la pesatura e confezionamento nonché una pistola scacciacani modificata e perfettamente funzionante unitamente a munizionamento vario”.