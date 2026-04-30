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Salerno. Armi e droga, arrestato Russo

  • Aprile 30, 2026
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Salerno. Armi e droga, arrestato Russo

Nella giornata di ieri, a SALERNO i carabinieri della Stazione SALERNO-Duomo hanno proceduto all’arresto di Giuseppe Russo per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e munizioni” in quanto, si legge in una nota dell’Arma, “lo stesso, a seguito di perquisizione, veniva individuato in possesso di circa 270 grammi di hashish, circa 200 grammi di marijuana, materiale per la pesatura e confezionamento nonché una pistola scacciacani modificata e perfettamente funzionante unitamente a munizionamento vario”.

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