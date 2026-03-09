Serie C, Trapani, 5 punti di penalizzazione. Niente esclusione - Le Cronache Salernitana
Salernitana

Serie C, Trapani, 5 punti di penalizzazione. Niente esclusione

  • Marzo 9, 2026
Serie C, Trapani, 5 punti di penalizzazione. Niente esclusione

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 5 punti di penalizzazione al Trapani Calcio, oltre a un’ammenda di 1.500 euro, per violazioni di natura amministrativa. Non è stata invece disposta l’esclusione dal campionato.

Il club siciliano era stato deferito lo scorso 3 gennaio dopo la segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

Nel dispositivo ufficiale della FIGC si legge:
«Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa».

La decisione consente comunque al Trapani di restare in campionato, anche se la nuova penalizzazione pesa sulla classifica del girone C.

