Drone in volo sul carcere di Salerno, folle inseguimento e due arresti

Due giovani sono stati tratti in arresto dai carabinieri della compagnia di Salerno al termine di un rocambolesco inseguimento avvenuto domenica sera tra il quartiere di Fuorni e la zona industriale di Salerno. I due, un 28enne ed un 21enne, dovranno rispondere di detenzionespaccio resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30 dall’interno del carcere di Salerno. Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno chiesto l’intervento del 112, segnalando la presenza di un drone che stava sorvolando la casa circondariale. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri che hanno intimato l’Alt ad un’auto che si stava allontanando a forte velocità. La vettura ha proseguito la sua corsa. Durante la fuga i due occupanti si sono liberati anche di un involucro, recuperato successivamente dai militari.

All’interno del pacchetto è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga (poco meno di un chilo tra hashish, cocaina e crack), dei telefoni cellulari e alcune sim. L’inseguimento – a cui ha preso parte anche una volante della Polizia di Stato – è terminato poco dopo, quando l’auto dei fuggitivi si è schiantata contro una vettura parcheggiata a bordo strada.

I due, entrambi originari di Pontecagnano Faiano, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato. Nel frattempo proseguono le indagini per provare a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: il sospetto degli investigatori – anche sulla base della segnalazione arrivata dal carcere – è che i due volessero utilizzare un drone per provare ad introdurre droga e cellulari nella casa circondariale. Al momento, però, il velivolo non è stato ancora recuperato.

