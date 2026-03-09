Maxi trasporto eccezionale in viaggio nella notte: traffico e divieti a Salerno - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Giornata Mondiale del Rene: il Gruppo Nefrocenter promuove giornata dedicata alla prevenzione gratuita
Camera: domani audizione Claudia Pecoraro su rischio sismico
Campania: immigrazione clandestina e false assunzioni, 18 misure cautelari
Insediate Commissioni regionali speciali Trasparenza e anticamorra
Cronaca Salerno

Maxi trasporto eccezionale in viaggio nella notte: traffico e divieti a Salerno

  • Marzo 9, 2026
  • 0
  • 251
  • 1 Min Read
Maxi trasporto eccezionale in viaggio nella notte: traffico e divieti a Salerno

Un trasporto eccezionale attraverserà nella notte la città di Salerno. Si tratta di un grande trasformatore destinato alla centrale elettrica situata in via Calenda.

Il convoglio partirà dal Porto di Salerno alla mezzanotte e dovrebbe raggiungere la destinazione intorno alle 5 di martedì 10 marzo, attraversando alcune delle principali arterie cittadine.

Il percorso previsto prevede il passaggio sul Viadotto Gatto, per poi proseguire lungo via Fra’ Generoso, via Moscati, via Cavaliero (in controsenso), via Manganario e infine via Calenda.

Per consentire il passaggio in sicurezza del mezzo, in tutte le strade interessate scatterà il divieto di sosta durante le operazioni. A presidiare il tragitto saranno 23 pattuglie della Polizia Municipale, incaricate di garantire la sicurezza e coordinare la viabilità lungo l’intero percorso

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012