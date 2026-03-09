Maxi trasporto eccezionale in viaggio nella notte: traffico e divieti a Salerno

Un trasporto eccezionale attraverserà nella notte la città di Salerno. Si tratta di un grande trasformatore destinato alla centrale elettrica situata in via Calenda.
Il convoglio partirà dal Porto di Salerno alla mezzanotte e dovrebbe raggiungere la destinazione intorno alle 5 di martedì 10 marzo, attraversando alcune delle principali arterie cittadine.
Il percorso previsto prevede il passaggio sul Viadotto Gatto, per poi proseguire lungo via Fra’ Generoso, via Moscati, via Cavaliero (in controsenso), via Manganario e infine via Calenda.
Per consentire il passaggio in sicurezza del mezzo, in tutte le strade interessate scatterà il divieto di sosta durante le operazioni. A presidiare il tragitto saranno 23 pattuglie della Polizia Municipale, incaricate di garantire la sicurezza e coordinare la viabilità lungo l’intero percorso