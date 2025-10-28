Serie A, oggi Atalanta-Milan - Diretta - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Morto Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani: aveva 91 anni
Martusciello: Pellegrino Mastella ritiri candidatura a Salerno
Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere comunale
Salernitana, addio a Carlo Ricchetti, il cordoglio del sindaco Napoli
Ultim'ora Nazionale

Serie A, oggi Atalanta-Milan – Diretta

  • Ottobre 28, 2025
  • 0
  • 84
  • 1 Min Read
Serie A, oggi Atalanta-Milan – Diretta

(Adnkronos) –
Big match in Serie A. Oggi, martedì 28 ottobre, l'Atalanta affronta il Milan – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella nona giornata di campionato. La Dea è reduce dal pareggio contro la Cremonese, 1-1 con Brescianini che è riuscito a recuperare lo svantaggio firmato Vardy, dopo aver pareggiato per 0-0 anche in Champions League nella gara casalinga contro lo Slavia Praga. La squadra di Juric si ritrova quindi in settima posizione con 12 punti in classifica. Il Milan di Allegri invece è terzo a quota 17 ed è stato scavalcato in testa da Napoli e Roma, ora a +1 sui rossoneri, dopo aver pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Pisa neopromosso. Nel prossimo turno di Serie A il Milan ospiterà la Roma a San Siro, mentre l'Atalanta sfiderà l'Udinese in trasferta.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025