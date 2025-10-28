Egitto, in fiamme nave da crociera: a bordo anche italiani - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Morto Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani: aveva 91 anni
Martusciello: Pellegrino Mastella ritiri candidatura a Salerno
Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere comunale
Salernitana, addio a Carlo Ricchetti, il cordoglio del sindaco Napoli
Ultim'ora Nazionale

Egitto, in fiamme nave da crociera: a bordo anche italiani

  • Ottobre 28, 2025
  • 0
  • 128
  • 1 Min Read
Egitto, in fiamme nave da crociera: a bordo anche italiani

(Adnkronos) – La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni.  Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, la Farnesina esorta a contattare l’Ambasciata italiana al Cairo al numero +20 1006690079 o l’Unita di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025