Terremoto in Calabria, forte scossa avvertita in Campania

Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 00.15 del 2 giugno in diverse aree della provincia di Salerno. Le segnalazioni principali arrivano soprattutto dall’Agro Nocerino Sarnese e, in particolare da Scafati, Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni. Ma il terremoto è stato avvertito anche a Salerno città e in diverse altre zone della provincia (compreso Cilento e Golfo di Policastro), oltre che nel resto della Campania.

Fortunatamente non si registrano danni ma la scossa, come sempre, ha provocato spavento e preoccupazione. Sui social il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti ha fatto sapere di aver attivato il Centro Operativo Comunale. “Pochi minuti fa scossa di terremoto, epicentro dovrebbe essere Cosenza. Attivo il coc”.

Tantissime le segnalazioni di cittadini residenti in provincia di Salerno che, in rete, raccontano di aver avvertito in modo chiaro la scossa di terremoto.