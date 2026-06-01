Celano: De Luca riparte dal passato

De Luca riparte dal passato. La nuova Giunta è, di fatto, la fotocopia di quella che egli stesso ha diretto a distanza negli ultimi anni attraverso il sindaco Vincenzo Napoli. Una squadra che conferma la continuità con l’amministrazione precedente, nonostante in campagna elettorale si fosse cercato di accreditare l’idea di una netta discontinuità. I fatti, però, raccontano un’altra storia: stessi protagonisti, stesso metodo, stessa linea politica… il passato continua a governare il presente…