Salerno celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Salerno celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica
Celano: De Luca riparte dal passato
De Luca: ecco la nuova Giunta. Savastano vice
De Luca diserta, Lanocita attacca
Salerno

Salerno celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica

  • Giugno 1, 2026
  • 0
  • 91
  • 2 Min Read
Salerno celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica

Martedì 2 giugno si celebrerà l’80° anniversario della nascita della Repubblica. La tradizionale cerimonia si terrà alle ore 10.30 presso Piazza della Libertà a Salerno. In occasione dell’alzabandiera solenne che aprirà la manifestazione, il Comando Vigili del Fuoco di Salerno effettuerà la calata e lo srotolamento della bandiera Tricolore sulla facciata della torre della Prefettura, dalla parte del lungomare, dove resterà tutta la giornata come omaggio alla Repubblica.

 

Questa Festa continua ad offrire un’opportunità per soffermarci a ricordare e riflettere sulla nostra storia con uno sguardo rivolto al futuro e rievoca valori di libertà, democrazia e uguaglianza e contribuisce a mantenere vivi i principi di unità, solidarietà e condivisa responsabilità espressi dalla Carta Costituzionale” fanno sapere dalla Prefettura.

La manifestazione sarà allietata dalla presenza del maestro Daniele Gibboni al violino, che dedicherà alla Repubblica una rivisitazione del brano “Buon compleanno”, e dell’orchestra di fiati del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, diretti dal maestro Pasquale Occhinegro. Al termine delle celebrazioni, il Prefetto consegnerà le onorificenze “al merito della Repubblica italiana” concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia.

Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana della provincia di Salerno:

 

  • BATTIPAGLIA

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Gerardo Festa

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Walter Marano

  • BELLIZZI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Clemente Greco

  • CASTELNUOVO CILENTO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Liborio Manno

  • PONTECAGNANO FAIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni Francesco Ferro

  • SAN GIOVANNI A PIRO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio Solazzo

  • SAN GREGORIO MAGNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Angela Delli Santi

  • TORRE ORSAIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carlo Savino

  • SALERNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Filippo Melchiorre

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi D’Altorio

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Enrico Cesolini

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Concita De Luca

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale Melillo

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Ornella Pellegrino

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Primo piano Salerno Cronaca

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017