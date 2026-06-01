Salerno celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica

Martedì 2 giugno si celebrerà l’80° anniversario della nascita della Repubblica. La tradizionale cerimonia si terrà alle ore 10.30 presso Piazza della Libertà a Salerno. In occasione dell’alzabandiera solenne che aprirà la manifestazione, il Comando Vigili del Fuoco di Salerno effettuerà la calata e lo srotolamento della bandiera Tricolore sulla facciata della torre della Prefettura, dalla parte del lungomare, dove resterà tutta la giornata come omaggio alla Repubblica.
“Questa Festa continua ad offrire un’opportunità per soffermarci a ricordare e riflettere sulla nostra storia con uno sguardo rivolto al futuro e rievoca valori di libertà, democrazia e uguaglianza e contribuisce a mantenere vivi i principi di unità, solidarietà e condivisa responsabilità espressi dalla Carta Costituzionale” fanno sapere dalla Prefettura.
La manifestazione sarà allietata dalla presenza del maestro Daniele Gibboni al violino, che dedicherà alla Repubblica una rivisitazione del brano “Buon compleanno”, e dell’orchestra di fiati del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, diretti dal maestro Pasquale Occhinegro. Al termine delle celebrazioni, il Prefetto consegnerà le onorificenze “al merito della Repubblica italiana” concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia.
Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana della provincia di Salerno:
- BATTIPAGLIA
Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Gerardo Festa
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Walter Marano
- BELLIZZI
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Clemente Greco
- CASTELNUOVO CILENTO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Liborio Manno
- PONTECAGNANO FAIANO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni Francesco Ferro
- SAN GIOVANNI A PIRO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio Solazzo
- SAN GREGORIO MAGNO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Angela Delli Santi
- TORRE ORSAIA
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carlo Savino
- SALERNO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Filippo Melchiorre
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi D’Altorio
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Enrico Cesolini
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Concita De Luca
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale Melillo
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Ornella Pellegrino