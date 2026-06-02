Piazza San Francesco: illuminazione pubblica potenziata

“Parte da piazza San Francesco il raddoppio della pubblica illuminazione. Stasera l’accensione delle nuove luci, con il potenziamento di quelle che c’erano e l’aggiunta di nuovi punti luce. Continueremo, come annunciato, con i viali del lungomare, nel centro storico e in tutte le strade che necessitano di questo intervento”. Poche ore dopo aver annunciato la nuova giunta che lo affiancherà nel suo quinto mandato da sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca sceglie Piazza San Francesco per mettere in campo una prima, concreta, novità in città. Installate i nuovi punti luminosi in una piazza che proprio in campagna elettorale era diventato uno dei simboli della richiesta di maggiore sicurezza da parte dei salernitani. Il post affidato ai social da parte dell’ex governatore della Regione Campania lascia intendere che Piazza San Francesco non sarà un caso isolato ma il primo di una serie di interventi per miglioare l’illuminazione nelle ore serali.