Salernitana, addio a Carlo Ricchetti, il cordoglio del sindaco Napoli

La città di Salerno si stringe nel dolore per la scomparsa di Carlo Ricchetti, indimenticato ex calciatore della Salernitana. A esprimere il cordoglio della comunità è stato il sindaco Vincenzo Napoli, che ha affidato un commosso messaggio ai social.

«La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio per la prematura scomparsa dell’ex calciatore granata Carlo Ricchetti. Abbracciamo familiari e amici condividendone lo straziante dolore – ha scritto il primo cittadino sulla propria pagina Facebook –. Il carissimo Carlo ha disputato brillanti stagioni con la Salernitana, conquistando vittorie prestigiose e l’affetto dei tifosi per le sue doti tecniche e agonistiche. Diciamo addio al Re del taglio, che avrà sempre un posto speciale nel cuore granata di Salerno».

Un ricordo semplice e sincero per un uomo e un atleta che ha saputo incarnare lo spirito della Salernitana, lasciando un segno profondo nella memoria sportiva della città.