Arcidiocesi, addolorati per furto sacrilego in chiesa Calvanico

“Ieri mattina, prima dal comandante della polizia municipale di Calvanico e successivamente dal parroco, sono stato informato del grave atto vandalico compiuto ai danni della chiesa di San Michele collocata sulla vetta della montagna che sovrasta la Valle dell’Irno. Nel corso dei secoli, è diventato punto di riferimento e meta di pellegrini di intere generazioni che in San Michele vedono un potente difensore contro le porte del male. Siamo costernati e addolorati per il danno provocato al portone, totalmente distrutto dalle fiamme, e per il furto sacrilego della corona e della spada dell’Arcangelo. Siamo però fermamente convinti che ben presto la radicata devozione del popolo saprà riportare la chiesa allo splendore che gli compete”. Così il vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Alfonso Raimo, in merito al raid sacrilego consumato nella notte tra il 29 e il 30 maggio nella chiesa di San Michele Arcangelo al Pizzo, a Calvanico (Salerno), dove è stato dato fuoco al portone principale in legno della chiesa e successivamente sono state portate via la corona e la spada della statua. “L’oltraggio arrecato a quel luogo – prosegue monsignor Raimo – non solo non lede la devozione delle nostre popolazioni, ma ne consolida ulteriormente la fede. Preghiamo per la conversione di coloro che hanno compiuto questo insano gesto perché si ravvedano e restituiscano quanto sottratto. L’ondata di sdegno che ha fatto seguito alla diffusione della notizia, deve aiutarci a comprendere la funzione di questi luoghi, autentiche pietre militari di una storia di fede che ha forgiato la nostra umanità”