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Schianto in moto a Positano: perde la vita un centauro 49enne
Provincia Positano

Schianto in moto a Positano: perde la vita un centauro 49enne

  • Giugno 20, 2026
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Schianto in moto a Positano: perde la vita un centauro 49enne

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno. A poche ore di distanza dall’incidente che è costato la vita ad un 16enne, la scorsa notte a Positano ha perso la vita un centauro di 49 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano.

L’uomo, stava percorrendo in moto la strada statale 163 Amalfitana quando, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un altro veicolo che era parcheggiato. Si sarebbe, quindi, trattato di un incidente autonomo.

L’impatto non ha lasciato scampo al centauro, morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Amalfi che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dolore nella città della Costiera Amalfitana per l’ennesima vita spezzata sul ciglio della strada.

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