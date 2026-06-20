L’ultimo viaggio di Francesca, da Caserta ai Caraibi per passione

I viaggi sono sempre stati la sua passione. Era nata a Caserta, aveva studiato lì. Ma poi Francesca Valentino aveva iniziato ad attraversare il mondo. Prima Roma, dove aveva insegnato danza e poi la Repubblica Dominicana dove aveva vissuto, dove si era innamorata, dove aveva deciso di cambiare vita. Una terra che l’ha vista anche morire. Era tornata a vivere a Caserta, Francesca, per stare accanto alla sua famiglia. A Bayahibe, questa volta, era ritornata da turista. Un incendio scoppiato nel resort dove soggiornava ha distrutto tutto. E’ morta sulla spiaggia mentre scappava, forse inalando monossido di carbonio. E così i suoi viaggi sono finiti, per sempre. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 46 anni. Era sposata con un dominicano e insieme avevano avuto due bimbe di 4 e 10 anni. Chi l’ha conosciuta la definisce solare, il perno della sua famiglia. Francesca era cresciuta a Caserta, dove aveva frequentato le medie alla Scuola Giannone. Si era poi trasferita a Roma dove aveva lavorato come insegnante di danza, ma poi aveva deciso di spostare ancora più in là il suo orizzonte, trasferendosi a Bayahibe. La sua decisione di cambiare vita l’aveva spiegata anche nella trasmissione su Sky, “Mollo tutto e cambio vita”, a cui aveva partecipato. A Bayahibe Francesca aveva trovato l’amore, aveva costruito la sua famiglia. Negli ultimi anni, però, aveva deciso di rientrare in Campania, tornando a vivere a Caserta. Viveva in corso Giannone, nel pieno centro della città. Il marito lavorava come guardia giurata, le bimbe frequentavano una scuola a poca distanza da casa. Per qualche anno aveva aperto con il fratello un bed &breakfast ma poi aveva deciso di chiuderlo per dedicarsi alla sua famiglia. “Si prendeva cura di tutti i familiari, ed era sempre solare” ricorda un commerciante. Nei caraibi era tornata per una vacanza, il suo ultimo viaggio. Quando è scoppiato l’incendio, Francesca insieme agli altri è scappata sulla spiaggia ed lì che sarebbe stata colta da una crisi respiratoria Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un’ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l’ha investita in pieno. Ora il dolore è tanto a Caserta. E in tanti aspettano il ritorno dal suo ultimo viaggio.