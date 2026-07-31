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E’ morto Carlo D’Amato, il salernitano sindaco di Napoli

  • Luglio 31, 2026
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E’ morto Carlo D’Amato, il salernitano sindaco di Napoli

E’ morto Carlo D’Amato, sindaco di Napoli dal 1984 al 1986 e deputato eletto nelle fila del Partito socialista italiano nella X e XI legislatura. D’Amato era nato a Maiori (Salerno) nel 1943. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’Amministrazione comunale. “Con la scomparsa di Carlo D’Amato – si legge in una nota di Palazzo San Giacomo – Napoli perde una figura che ha dedicato una parte significativa della propria vita professionale e politica all’impegno nelle istituzioni, al servizio della nostra comunità e del Paese. Dal 1984 al 1986 è stato sindaco di Napoli, guidando il Comune nei delicati anni della ricostruzione post terremoto, anche come Commissario straordinario. Con lo stesso spirito di servizio è stato deputato della Repubblica e dirigente di primo piano del Partito Socialista Italiano”

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