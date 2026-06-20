Maraio (Avanti Psi), organizzare l’area riformista è la sfida dei socialisti

“Vogliamo organizzare l’area riformista e modernizzatrice della coalizione di centrosinistra. Partiremo dalle idee dei giovani, dal loro sguardo sul futuro e dalla loro capacità di indicare strade nuove. Gli interlocutori naturali di quest’area sono Onorato con Progetto Civico, Magi con Più Europa, e penso anche a figure come Ruffini. Naturalmente altri. Serve ragionare insieme, costruire un percorso comune e dare forza a una proposta politica credibile”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi alla Next Gen, la scuola dei giovani socialisti di Avanti Psi in corso a Vieste (Foggia). “Noi – spiega – iniziamo a farlo a Vieste, con i nostri giovani e con idee giovani: dagli extraprofitti delle banche per finanziarie un serio piano casa per le famiglie e per i giovani, a una tassazione dei colossi del web per finanziare start-up giovanili”. “Noi socialisti ci siamo. Non ci vedevano alle regionali in Campania e abbiamo preso il 6%. Non ci vedevano in Puglia e abbiamo eletto un consigliere regionale. Alle ultime amministrative abbiamo eletto decine e decine di amministratori. Ci siamo, e vogliamo contribuire da protagonisti alla costruzione di un centrosinistra più moderno, riformista e vicino alle nuove generazioni”.