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Salerno

De Luca: Per il Vestuti attendiamo i fondi

  • Luglio 31, 2026
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Proseguono gli interventi sugli impianti sportivi di Salerno in vista della candidatura della città a ospitare alcune gare degli Europei di calcio del 2032. A fare il punto è stato il sindaco Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento del venerdì sui social.

Il primo cittadino ha ribadito che i lavori di riqualificazione dello stadio Arechi e il completamento dello stadio Volpe andranno avanti indipendentemente dall’esito della candidatura agli Europei.

«Stiamo ristrutturando gli impianti sportivi nell’ambito della candidatura per Euro 2032, ma le opere si faranno comunque, Europei o non Europei. Cercheremo di rispettare il cronoprogramma richiesto dall’UEFA, ma i lavori procederanno in tempi rapidi a prescindere», ha dichiarato De Luca.

Il sindaco ha poi affrontato anche il tema dello stadio Vestuti, in attesa di risorse per un intervento di riqualificazione complessiva.

«Attendiamo un finanziamento nell’ambito dei Fondi di Coesione. Abbiamo presentato la richiesta a gennaio e siamo ancora in attesa di risposte. Confidiamo che il percorso amministrativo si concluda positivamente, così da poter avviare anche il recupero del Vestuti», ha spiegato.

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