Sarno, convegno sulla riforma costituzionale della giustizia

Venerdì sera, nell’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, convegno di approfondimento sulla riforma della giustizia, in programma il prossimo 22 e 23 marzo, organizzato dal Comune di Sarno con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. Il dibattito ha affrontato i temi legati all’imminente riforma costituzionale della giustizia, dal titolo “Problematiche ed opportunità della riforma costituzionale della magistratura”, con un focus particolare sugli aspetti legati al referendum del 22 e 23 marzo 2026. Al dibattito hanno preso parte esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo forense per analizzare le problematiche e le opportunità della riforma. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Squillante e dell’Avv. Antonio Torre, Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, sono intervenuti il Prof. Mario Panebianco, Ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università di Salerno, il Dott. Giuseppe Bosone, Giudice dibattimentale presso il Tribunale di Salerno, la Dott.ssa Bianca Rinaldi, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Salerno, e gli Avvocati del Foro di Salerno Giovanni Annunziata e Cecchino Cacciatore. Al convegno, moderato dall’Avv. Antonio Ascolese, hanno partecipato anche numerosi cittadini, avvocati e professionisti del territorio, a conferma dell’interesse verso un tema di grande rilievo per il sistema della giustizia e per il dibattito pubblico.
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