Cosmi: “Voglio una crescita tecnica e organizzativa

stato maggiore. “Abbiamo la- vorato finalmente seguendo il programma della settimana tipo. Quando sono arrivato a Salerno sapevo che il tempo sarebbe stato limitato per co- noscere la squadra, con dieci partite da giocare e le prime tre molto ravvicinate. Tutto ciò, al di là dell’oggettiva con- sapevolezza delle difficoltà nel dover limare il più veloce- mente possibile tante cose, che è il motivo per cui sono stato chiamato. – aggiunge ancora Cosmi – Di certo avrei preferito fare questa setti- mana tipo con più giocatori a disposizione. Tuttavia, le squalifiche subite sono giu- ste, non abbiamo nulla da re- criminare sotto questo aspetto. Niente alibi. A pre- scindere da tutto, ci sarà op- portunità per chi vuol mettersi in mostra e in que- sto caso sostituirà gli assenti. Siccome da tutti è stato detto che la nostra rosa è impor-

tante, questo è il momento giusto per dimostrarlo”. L’ul- tima esperienza italiana del tecnico, prima del suo arrivo in granata, era stata proprio a Crotone in Serie A tra marzo e giugno del 2021. Dunque, per lui sarà un ritorno da ex allo stadio Scida: “Lì sono stato pochissimo ma ho avuto un’accoglienza rispet- tosa e conservo un ricordo molto bello. L’unico ramma- rico non è stato tanto essere arrivato con una classifica og- gettivamente compromessa, quanto in momento di pieno Covid, con zona rossa e con gli stadi vuoti. Giocare con il pubblico in Serie A avrebbe avuto valore maggiore e avremmo perso meno par- tite. Qualche buon risultato l’abbiamo comunque fatto, con giocatori di grande livello come Messias, Ounas e Simy”. Nel presente di Serse Cosmi c’è esclusivamente la mis- sione Salernitana: “Vorrei che la squadra crescesse dal punto di vista tecnico e di or- ganizzazione. Nelle partite contro Casertana e Latina, per vari motivi, era compli- cato esprimere certe qualità. Il Crotone gioca bene a calcio e queste squadre le ho sem- pre temute, perché ritengo sia la componente fonda- mentale per vincere partite. Ma se a livello tecnico hai qualcosa da proporre, per as- surdo contro questa tipologia di avversari potresti anche trovarti meglio”.