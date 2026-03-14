Cosmi: “Voglio una crescita tecnica e organizzativa

SALERNO – La Salernitana sarà di scena a Crotone alle 12:30. Il gruppo di mister Cosmi (nella foto di Gambar- della) è reduce dal successo ai danni del Latina e farà visita ai pitagorici, vittoriosi in tre delle ultime quattro partite. “Ci aspetta una gara dai di- versi risvolti. La classifica ri- mane la cosa più importante, perché abbiamo desiderio, voglia e soprattutto il dovere di migliorarla. – afferma Serse Cosmi alla vigilia – Gio- chiamo contro una delle
squadre in assoluto più in forma del nostro girone e quindi siamo consapevoli delle difficoltà che incontre- remo. Per questo motivo, si tratta di un test dal valore as- solutamente superiore: oltre ad attraversare un buon mo- mento di per sé, in generale il Crotone ha contenuti tecnici di notevole spessore”. Dopo il mini ciclo di tre partite in otto giorni affrontato al suo arrivo sulla panchina granata, sta- volta il tempo a disposizione per preparare la partita è
stato maggiore. “Abbiamo la- vorato finalmente seguendo il programma della settimana tipo. Quando sono arrivato a Salerno sapevo che il tempo sarebbe stato limitato per co- noscere la squadra, con dieci partite da giocare e le prime tre molto ravvicinate. Tutto ciò, al di là dell’oggettiva con- sapevolezza delle difficoltà nel dover limare il più veloce- mente possibile tante cose, che è il motivo per cui sono stato chiamato. – aggiunge ancora Cosmi – Di certo avrei preferito fare questa setti- mana tipo con più giocatori a disposizione. Tuttavia, le squalifiche subite sono giu- ste, non abbiamo nulla da re- criminare sotto questo aspetto. Niente alibi. A pre- scindere da tutto, ci sarà op- portunità per chi vuol mettersi in mostra e in que- sto caso sostituirà gli assenti. Siccome da tutti è stato detto che la nostra rosa è impor-
tante, questo è il momento giusto per dimostrarlo”. L’ul- tima esperienza italiana del tecnico, prima del suo arrivo in granata, era stata proprio a Crotone in Serie A tra marzo e giugno del 2021. Dunque, per lui sarà un ritorno da ex allo stadio Scida: “Lì sono stato pochissimo ma ho avuto un’accoglienza rispet- tosa e conservo un ricordo molto bello. L’unico ramma- rico non è stato tanto essere arrivato con una classifica og- gettivamente compromessa, quanto in momento di pieno Covid, con zona rossa e con gli stadi vuoti. Giocare con il pubblico in Serie A avrebbe avuto valore maggiore e avremmo perso meno par- tite. Qualche buon risultato l’abbiamo comunque fatto, con giocatori di grande livello come Messias, Ounas e Simy”. Nel presente di Serse Cosmi c’è esclusivamente la mis- sione Salernitana: “Vorrei che la squadra crescesse dal punto di vista tecnico e di or- ganizzazione. Nelle partite contro Casertana e Latina, per vari motivi, era compli- cato esprimere certe qualità. Il Crotone gioca bene a calcio e queste squadre le ho sem- pre temute, perché ritengo sia la componente fonda- mentale per vincere partite. Ma se a livello tecnico hai qualcosa da proporre, per as- surdo contro questa tipologia di avversari potresti anche trovarti meglio”.